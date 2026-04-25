МВД рекомендовало не переходить по ссылкам вне доменной зоны России
МВД рекомендовало не переходить по ссылкам вне национальной доменной зоны России с признаками маскировки реального адреса, чтобы не заразить устройства вредоносным программным обеспечением, которое предоставляет допуск мошенникам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
По данным министерства, при открытии таких ссылок есть риск несанкционированного получения доступа к аккаунту в случае ввода учетных данных. В результате учетная запись может использоваться в противоправных целях. Рекомендуется также не открывать файлы, чей формат не соответствует заявленному содержимому. К примеру, наименования файлов типа «Список.apk», «Фото.apk», «Видео.apk», «Документ.apk», в которых расширение .apk указывает на установочный пакет приложения для Android, а не на файл изображения, видео или текстового документа.
Необходимо обратить внимание на сообщения с ссылками или исполняемыми файлами от известных контактов. При их получении стоит связаться с отправителем по телефону для подтверждения отправки сообщения, отметили в МВД.
9 апреля департамент здравоохранения Москвы предупредил о мошеннических рассылках под видом медицинских учреждений. Так, злоумышленники массово отправляют электронные письма с предложением «подтвердить актуальность обслуживания» в поликлинике. В сообщениях содержится ссылка на поддельный сайт, переход по ней позволяет аефристам получить номер телефона пользователя.
После этого мошенники связываются с жертвой, представляясь сотрудниками регистратуры или сообщая о якобы взломе аккаунта на «Госуслугах». Под этим предлогом они просят назвать код из СМС и получают доступ к учетной записи.