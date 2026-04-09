Депздрав Москвы предупредил о фишинговых письмах от «медучреждений»
Россиян предупредили о мошеннических рассылках от лица медицинских учреждений. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Москвы в Telegram-канале.
По данным ведомства, злоумышленники массово отправляют электронные письма с предложением «подтвердить актуальность обслуживания» в поликлинике. В сообщениях содержится ссылка на поддельный сайт, переход по которой позволяет мошенникам получить номер телефона пользователя.
После этого злоумышленники связываются с жертвой, представляясь сотрудниками регистратуры или сообщая о якобы взломе аккаунта на портале Госуслуги. Под этим предлогом они просят назвать код из СМС, что дает им доступ к учетной записи.
В департаменте подчеркнули, что московские медучреждения не рассылают ссылки для подтверждения записей, и призвали не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать коды доступа третьим лицам.
9 апреля «РИА Новости» представители платформы «Мошеловка» Народного фронта писали, что мошенники обманывают россиян с помощью пасхальных открыток или вирусного контента в мессенджерах. По их данным, сообщения с такими открытками могут содержать призывы к участию в конкурсах, связанных с Пасхой, или сборах на пожертвования. Аферисты также могут предлагать жертвам купить кулич.