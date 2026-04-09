Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Депздрав Москвы предупредил о фишинговых письмах от «медучреждений»

Ведомости

Россиян предупредили о мошеннических рассылках от лица медицинских учреждений. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Москвы в Telegram-канале.

По данным ведомства, злоумышленники массово отправляют электронные письма с предложением «подтвердить актуальность обслуживания» в поликлинике. В сообщениях содержится ссылка на поддельный сайт, переход по которой позволяет мошенникам получить номер телефона пользователя.

После этого злоумышленники связываются с жертвой, представляясь сотрудниками регистратуры или сообщая о якобы взломе аккаунта на портале Госуслуги. Под этим предлогом они просят назвать код из СМС, что дает им доступ к учетной записи.

В департаменте подчеркнули, что московские медучреждения не рассылают ссылки для подтверждения записей, и призвали не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать коды доступа третьим лицам.

9 апреля «РИА Новости» представители платформы «Мошеловка» Народного фронта писали, что мошенники обманывают россиян с помощью пасхальных открыток или вирусного контента в мессенджерах. По их данным, сообщения с такими открытками могут содержать призывы к участию в конкурсах, связанных с Пасхой, или сборах на пожертвования. Аферисты также могут предлагать жертвам купить кулич.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте