Мошенники стали отправлять россиянам фишинговые «открытки» перед Пасхой

Мошенники обманывают россиян с помощью пасхальных открыток или вирусного контента в мессенджерах, сообщили «РИА Новости» представители платформы «Мошеловка» Народного фронта.

По их данным, сообщения с такими открытками могут содержать призывы к участию в конкурсах, связанных с Пасхой, или сборах на пожертвования. Аферисты также могут предлагать жертвам купить кулич.

Частью схемы в ряде случаев становится маскировка вирусов под ссылки, где россияне якобы могут посмотреть «эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя», а также «прямые эфиры с Благодатным огнем». В «Мошеловке» рекомендовали не переходить по подобным ссылкам и доверять только официальными каналам.

8 апреля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предупредил о мошеннической схеме, при которой аферисты рассылают россиянам письма о выигрышах. Сообщения могут быть связаны с юбилейным розыгрышем призов от имени маркетплейса Ozon. Парламентарий отметил, что мошенники играют на эффекте неожиданной выгоды, формируя ощущение срочности и побуждая пользователя как можно скорее перейти по ссылке.

