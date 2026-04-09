Мошенники стали отправлять россиянам фишинговые «открытки» перед Пасхой

8 апреля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предупредил о мошеннической схеме, при которой аферисты рассылают россиянам письма о выигрышах. Сообщения могут быть связаны с юбилейным розыгрышем призов от имени маркетплейса Ozon. Парламентарий отметил, что мошенники играют на эффекте неожиданной выгоды, формируя ощущение срочности и побуждая пользователя как можно скорее перейти по ссылке.