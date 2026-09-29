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Оппозиция Молдовы объявила о начале процедуры импичмента Санду

Татьяна Мозолевская
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Парламентская оппозиция в Молдавии инициировала процедуру отстранения от должности президента страны Майи Санду и зарегистрировала соответствующий проект постановления. Об этом заявила депутат парламента, лидер партии коммунистов Диана Караман.

Инициативу поддержали 46 депутатов от оппозиционных фракций. «Мы инициируем процедуру отстранения от должности президента Республики Молдовы Майи Санду, которая совершила тяжкие нарушения конституции и законов страны. Проект с подписями 46 депутатов зарегистрирован и должен быть рассмотрен срочно», – сказала Караман (цитата по «РИА Новости»).

В проекте постановления оппозиция обвиняет Санду в узурпации власти, вмешательстве в деятельность судов и прокуратуры, а также незаконном увольнении бывшего генпрокурора Александра Стояногло. Кроме того, авторы инициативы выступили с претензиями к курсу на вступление Молдавии в Евросоюз и обвинили президента в сокрытии зарубежных денежных премий.

Для инициирования процедуры отстранения президента необходимы подписи не менее 34 из 101 депутата парламента. Для одобрения импичмента и последующего вынесения вопроса на референдум требуется поддержка двух третей депутатов. Правящая партия сохраняет большинство в парламенте.

В июле Александру Мунтяну ушел в отставку с поста премьер-министра Молдавии. Он пояснил, что он решил уйти, когда понял, что «больше не сможет исполнять свои обязанности в соответствии со своими принципами и убеждениями». Политик заявил, что продолжит служить своей стране независимо от того, где «буду жить и какие обязанности буду выполнять, – в государственном или частном секторе».

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