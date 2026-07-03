Премьер Молдавии ушел в отставку из-за убеждений
Александру Мунтяну ушел в отставку с поста премьер-министра Молдавии. Об этом он объявил в своих соцсетях.
«Сегодня я завершаю свой мандат премьер-министра. Я принял предложение возглавить правительство с большой ответственностью и твердой уверенностью в том, что смогу внести свой вклад в изменение ситуации к лучшему», – написал он.
Мунтяну пояснил, что он решил уйти, когда понял, что «больше не сможет исполнять свои обязанности в соответствии со своими принципами и убеждениями». Политик заявил, что продолжит служить своей стране независимо от того, где «буду жить и какие обязанности буду выполнять, – в государственном или частном секторе».
Парламент утвердил Мунтяну в должности премьер-министра в октябре 2025 г. Он был выдвинут на пост главы правительства президентом Майей Санду. Мунтяну действовал в рамках программы «ЕС, мир, развитие», которая предусматривает 16 отраслевых приоритетов. Туда входило завершение переговоров о вступлении в ЕС к 2028 г.