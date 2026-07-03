Премьер Молдавии ушел в отставку из-за убеждений

Мунтяну пояснил, что он решил уйти, когда понял, что «больше не сможет исполнять свои обязанности в соответствии со своими принципами и убеждениями». Политик заявил, что продолжит служить своей стране независимо от того, где «буду жить и какие обязанности буду выполнять, – в государственном или частном секторе».