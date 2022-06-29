На руководителей финансовой пирамиды Finiko завели еще одно уголовное дело

Руководители пирамиды понимали, что их действия незаконны, но выполняли роли, которые им отвели организаторы Finiko, сообщал представитель МВД. Некоторые из руководителей, по ее словам, использовали свое служебное положение и привлекали к незаконной деятельности подчиненных. Маркетинговая сеть активно продвигала пирамиду в интернете и обещала инвесторам прибыль в размере 1-5% в день. Клиентам предлагали конвертировать деньги в криптовалюту Bitcoin и перевести ее на адреса криптокошельков Finiko.