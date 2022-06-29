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Общество

На руководителей финансовой пирамиды Finiko завели еще одно уголовное дело

Ведомости

Следователи МВД России возбудили еще одно уголовное дело в отношении четырех руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko, их подозревают в организации преступного сообщества и участии в нем, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее фигурантов дела обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

По версии следователей, четверо россиян сформировали преступную группу с сентября 2018 по июля 2019 г. Организация состояла из подразделений, организованных по территориальному и функциональному принципам. Головной офис находился в Казани, а филиалы работали более чем в 70 регионах России.

Руководители пирамиды понимали, что их действия незаконны, но выполняли роли, которые им отвели организаторы Finiko, сообщал представитель МВД. Некоторые из руководителей, по ее словам, использовали свое служебное положение и привлекали к незаконной деятельности подчиненных. Маркетинговая сеть активно продвигала пирамиду в интернете и обещала инвесторам прибыль в размере 1-5% в день. Клиентам предлагали конвертировать деньги в криптовалюту Bitcoin и перевести ее на адреса криптокошельков Finiko.

Следователи считают, что руководители и активные участники Finiko фактически не занимались инвестициями. Через некоторое время вкладчики перестали получать доход и не смогли вернуть вложения. Потерпевшие подали около 10 000 заявлений в полицию.

Фигурантам дела предъявили обвинение в мошенничестве по ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ. 10 из них арестованы, 9 – объявлены в федеральный розыск, 3 – в международный.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных