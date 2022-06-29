На руководителей финансовой пирамиды Finiko завели еще одно уголовное дело
Следователи МВД России возбудили еще одно уголовное дело в отношении четырех руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko, их подозревают в организации преступного сообщества и участии в нем, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее фигурантов дела обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.
По версии следователей, четверо россиян сформировали преступную группу с сентября 2018 по июля 2019 г. Организация состояла из подразделений, организованных по территориальному и функциональному принципам. Головной офис находился в Казани, а филиалы работали более чем в 70 регионах России.
Руководители пирамиды понимали, что их действия незаконны, но выполняли роли, которые им отвели организаторы Finiko, сообщал представитель МВД. Некоторые из руководителей, по ее словам, использовали свое служебное положение и привлекали к незаконной деятельности подчиненных. Маркетинговая сеть активно продвигала пирамиду в интернете и обещала инвесторам прибыль в размере 1-5% в день. Клиентам предлагали конвертировать деньги в криптовалюту Bitcoin и перевести ее на адреса криптокошельков Finiko.
Следователи считают, что руководители и активные участники Finiko фактически не занимались инвестициями. Через некоторое время вкладчики перестали получать доход и не смогли вернуть вложения. Потерпевшие подали около 10 000 заявлений в полицию.
Фигурантам дела предъявили обвинение в мошенничестве по ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ. 10 из них арестованы, 9 – объявлены в федеральный розыск, 3 – в международный.