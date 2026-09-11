Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AKRN18 986-0,37%CNY Бирж.12,515-0,12%IMOEX2 281,04-1,21%RTSI852,84-1,1%RGBI112,9-0,97%RGBITR769,33-0,9%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Сбер» внедрит ИИ-сервис для управления инвестиционным портфелем

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В «Сбере» появится инвестиционный сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), который позволит управлять капиталом. ИИ-агенты позволят не только анализировать данные по портфелю и фондовому рынку и давать рекомендации, но и исполнять операции в автоматическом режиме. Об этом рассказал «Ведомостям» управляющий директор компании Роман Кожура.

По его словам, «Сбер» уже реализовал ИИ-алгоритмы, которые помогают клиенту оценить портфель, сравнить его с бенчмарками и рассчитать налоги в приложении «Сбербанк онлайн». К концу 2026 г. появится «пакетная заявка» для автоматической купли-продажи набора активов, а также инструмент Invest AI, который будет генерировать подборки бумаг на основе анализа отчетности и новостного фона.

Со II квартала 2027 г. система получит консультационный сценарий покупки и продажи БПИФ и ОПИФ прямо в мобильном банке.

«Мы видим интерес людей к тому, чтобы подключать ИИ к управлению портфелем. Так, только с начала года нашими инвестиционными сервисами на основе ИИ воспользовались более 1,3 млн клиентов», – отметил Кожура.

В дальнейшем «Сбер» планирует интегрировать ИИ-инструменты в единую цифровую консультацию по управлению капиталом. ИИ-ассистент будет знать финансовый профиль клиента, предлагать конкретный план действий и заключать сделки при согласии пользователя.

10 сентября «Ведомости» писали, что инвестиционное направление Т-банка предоставило возможность использовать ИИ-агентов для торговли на бирже – раньше сервис работал в тестовом режиме, а теперь доступен всем клиентам вне зависимости от их статуса. Агент подключается к брокерскому счету через протокол MCP (Model Context Protocol) и работает как чат: инвестор ставит задачи обычным текстом – например, «ребалансировать портфель» или «купить акцию при достижении определенной цены», а агент переводит их в торговые поручения.

Еще 20 ноября 2025 г. Банк России сообщал, что каждая пятая организация финансового рынка России уже применяет искусственный интеллект. Еще треть компаний планирует внедрить ИИ в свои процессы в ближайшие три года. По данным регулятора, 61% респондентов рассматривает внедрение более сложных генеративных моделей. Самым популярным мотивом для использования ИИ стало снижение операционных затрат (84%).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте