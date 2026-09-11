«Сбер» внедрит ИИ-сервис для управления инвестиционным портфелем
В «Сбере» появится инвестиционный сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), который позволит управлять капиталом. ИИ-агенты позволят не только анализировать данные по портфелю и фондовому рынку и давать рекомендации, но и исполнять операции в автоматическом режиме. Об этом рассказал «Ведомостям» управляющий директор компании Роман Кожура.
По его словам, «Сбер» уже реализовал ИИ-алгоритмы, которые помогают клиенту оценить портфель, сравнить его с бенчмарками и рассчитать налоги в приложении «Сбербанк онлайн». К концу 2026 г. появится «пакетная заявка» для автоматической купли-продажи набора активов, а также инструмент Invest AI, который будет генерировать подборки бумаг на основе анализа отчетности и новостного фона.
Со II квартала 2027 г. система получит консультационный сценарий покупки и продажи БПИФ и ОПИФ прямо в мобильном банке.
«Мы видим интерес людей к тому, чтобы подключать ИИ к управлению портфелем. Так, только с начала года нашими инвестиционными сервисами на основе ИИ воспользовались более 1,3 млн клиентов», – отметил Кожура.
В дальнейшем «Сбер» планирует интегрировать ИИ-инструменты в единую цифровую консультацию по управлению капиталом. ИИ-ассистент будет знать финансовый профиль клиента, предлагать конкретный план действий и заключать сделки при согласии пользователя.
10 сентября «Ведомости» писали, что инвестиционное направление Т-банка предоставило возможность использовать ИИ-агентов для торговли на бирже – раньше сервис работал в тестовом режиме, а теперь доступен всем клиентам вне зависимости от их статуса. Агент подключается к брокерскому счету через протокол MCP (Model Context Protocol) и работает как чат: инвестор ставит задачи обычным текстом – например, «ребалансировать портфель» или «купить акцию при достижении определенной цены», а агент переводит их в торговые поручения.
Еще 20 ноября 2025 г. Банк России сообщал, что каждая пятая организация финансового рынка России уже применяет искусственный интеллект. Еще треть компаний планирует внедрить ИИ в свои процессы в ближайшие три года. По данным регулятора, 61% респондентов рассматривает внедрение более сложных генеративных моделей. Самым популярным мотивом для использования ИИ стало снижение операционных затрат (84%).