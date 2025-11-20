Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ: ИИ использует каждая пятая организация финансового рынка РФ

Ведомости

Каждая пятая организация финансового рынка России уже применяет искусственный интеллект. Еще треть компаний планирует внедрить ИИ в свои процессы в ближайшие три года, следует из консультативного доклада Банка России по итогам профильного опроса.

Всего две трети участников рынка либо уже используют ИИ, либо собираются это сделать в будущем. На постоянной основе ИИ применяет каждая пятая организация. 15% респондентов тестируют пилотные проекты.

61% респондентов рассматривает внедрение более сложных генеративных моделей. Основные мотивы для использования ИИ – снижение операционных затрат (84%), оптимизация управления рисками (70%), повышение прозрачности и автоматизация бизнес-процессов (54%), получение конкурентных преимуществ (50%) и улучшение клиентского опыта (35%).

При этом 35% компаний не используют и не планируют внедрение ИИ. Ключевыми барьерами там называют высокую стоимость внедрения (59%), дефицит экспертизы (46%), нехватку специалистов в области ИИ (44%) и сложность оценки экономического эффекта (43%).

«Лидерами по проникновению ИИ стали компании страхового сектора и системно значимые кредитные организации. 60% страховщиков сообщили об использовании ИИ в своей деятельности на постоянной основе. В банковском секторе 24% из опрошенных активно применяют ИИ, еще 19% тестируют пилотные проекты», – пояснили в ЦБ.

Достаточно высокий уровень внедрения ИИ также зафиксирован на рынке платежных услуг (33%), рынке ценных бумаг (29%) и среди управляющих компаний и негосударственных фондов (29%).

В ЦБ отметили, что регулятор продолжает придерживаться риск-ориентированного и технологически нейтрального подхода к ИИ. Банк России предлагает проработать создание специальных платформ для добровольного обмена данными и совместной разработки моделей.

19 ноября глава Сбербанка Герман Греф сообщил о сокращении до 20% неэффективных сотрудников по итогам оценки, проведенной с использованием ИИ. Он заявил об этом на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь