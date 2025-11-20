ЦБ: ИИ использует каждая пятая организация финансового рынка РФ
Каждая пятая организация финансового рынка России уже применяет искусственный интеллект. Еще треть компаний планирует внедрить ИИ в свои процессы в ближайшие три года, следует из консультативного доклада Банка России по итогам профильного опроса.
Всего две трети участников рынка либо уже используют ИИ, либо собираются это сделать в будущем. На постоянной основе ИИ применяет каждая пятая организация. 15% респондентов тестируют пилотные проекты.
61% респондентов рассматривает внедрение более сложных генеративных моделей. Основные мотивы для использования ИИ – снижение операционных затрат (84%), оптимизация управления рисками (70%), повышение прозрачности и автоматизация бизнес-процессов (54%), получение конкурентных преимуществ (50%) и улучшение клиентского опыта (35%).
При этом 35% компаний не используют и не планируют внедрение ИИ. Ключевыми барьерами там называют высокую стоимость внедрения (59%), дефицит экспертизы (46%), нехватку специалистов в области ИИ (44%) и сложность оценки экономического эффекта (43%).
«Лидерами по проникновению ИИ стали компании страхового сектора и системно значимые кредитные организации. 60% страховщиков сообщили об использовании ИИ в своей деятельности на постоянной основе. В банковском секторе 24% из опрошенных активно применяют ИИ, еще 19% тестируют пилотные проекты», – пояснили в ЦБ.
Достаточно высокий уровень внедрения ИИ также зафиксирован на рынке платежных услуг (33%), рынке ценных бумаг (29%) и среди управляющих компаний и негосударственных фондов (29%).
В ЦБ отметили, что регулятор продолжает придерживаться риск-ориентированного и технологически нейтрального подхода к ИИ. Банк России предлагает проработать создание специальных платформ для добровольного обмена данными и совместной разработки моделей.
19 ноября глава Сбербанка Герман Греф сообщил о сокращении до 20% неэффективных сотрудников по итогам оценки, проведенной с использованием ИИ. Он заявил об этом на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».