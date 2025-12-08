Путин обновил состав СПЧ

Источник, близкий к администрации президента, сообщал «Ведомостям», что в 2025 г. Путин встретится с членами СПЧ 10 декабря. Заседание под руководством главы государства проходит ежегодно в декабре, близко к Международному дню прав человека или совпадая с ним.