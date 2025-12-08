Путин обновил состав СПЧ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому из Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) были исключены пять его членов. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Российский лидер исключил из совета директора АНО «Авторский психологический центр "Мир семьи"» Ирину Киркору, которая занимала в СПЧ должность зампредседателя. Тем же указом Путин упразднил этот пост. Кроме того, исключены были исполнительный директор «России сегодня» Кирилл Вышинский (посмертно), предправления «Союза писателей России» Николай Иванов, экс-директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов и предправления Института современного развития (ИНСОР) Игорь Юргенс.
При этом еще четырех человек добавили в состав СПЧ. Среди них руководитель совета «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова, советник предправления «Фонда развития центра разработки и коммерциализации новых технологий» Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков и председатель «Гражданского комитета России» Артур Шлыков.
Источник, близкий к администрации президента, сообщал «Ведомостям», что в 2025 г. Путин встретится с членами СПЧ 10 декабря. Заседание под руководством главы государства проходит ежегодно в декабре, близко к Международному дню прав человека или совпадая с ним.