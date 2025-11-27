Владимир Путин в декабре проведет встречу с членами СПЧ

По словам Макаркина, ранее на встречах СПЧ и президента был баланс между политическими и социально-экономическими правами – обсуждались и те и другие. В этом году, по его мнению, будут в основном обсуждаться вопросы, связанные с социально-экономическими правами значимых категорий граждан. «Могут рассматриваться и вопросы, связанные с демографией, защитой интересов семьи, а также темы, связанные с отстаиванием прав в неполитической сфере», – подытожил Макаркин.