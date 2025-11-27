Владимир Путин в декабре проведет встречу с членами СПЧ

Владимир Путин в декабре проведет встречу с членами СПЧПоручения после заседания в 2024 году реализовались в том числе в образовательной и цифровой среде
Встреча Владимира Путина и президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в этом году состоится 10 декабря. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к администрации президента.
Заседание СПЧ под руководством президента проходит ежегодно в декабре – близко к Международному дню прав человека или совпадая с ним, подтвердили «Ведомостям» два источника в СПЧ. Точную дату им пока не называли.
«До Нового года мероприятие точно состоится», – ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о встрече с СПЧ 10 декабря.
10 декабря – Международный день прав человека, который отмечается с 1950 г. Праздник приурочен к дате принятия Всеобщей декларации прав человека. Ее приняла Генеральная ассамблея ООН в Париже 10 декабря 1948 г. В декларации закреплены права человека, подлежащие всеобщей защите.
В 2024 г. Путин провел заседание СПЧ тоже 10 декабря. Во время заседания затрагивалась тема помощи участникам спецоперации и их семьям, работа некоммерческих организаций, проблема нагрузки учителей, трудовая миграция и др.
По результатам прошедшего заседания Путин, в частности, поручил правительству рассмотреть вопрос о введении оценки за поведение в общеобразовательных организациях. По данным Министерства просвещения РФ на лето 2025 г., оценивать поведение учеников в школах начали уже с 1 сентября этого года.
Президент также поручал правительству разработать меры по блокировке телефонных звонков с территории Украины и других недружественных стран в преступных целях. В августе этого года Роскомнадзор ограничил звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp, объясняя это тем, что они стали основными сервисами, которые используются для вымогательства и вовлечения граждан в террористическую деятельность.
Правительство должно было предоставить предложения, как повысить уровень идентификации номеров, которые используют органы публичной власти и организации. С 1 сентября этого года вступило в силу требование к операторам связи об обязательной маркировке звонков.
Министерство обороны совместно с МВД, Минфином, ФСБ и другими органами должны были рассмотреть введение обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих и гражданских, направляемых в зону проведения спецоперации. Уже в мае был опубликован соответствующий законопроект Минобороны.
Встречи президента с СПЧ укоренилась как ежегодный формат, считает политолог Алексей Макаркин. Но если раньше у СПЧ была функция критика власти, то теперь он действует в полном взаимопонимании с госструктурами, сказал он «Ведомостям».
По словам Макаркина, ранее на встречах СПЧ и президента был баланс между политическими и социально-экономическими правами – обсуждались и те и другие. В этом году, по его мнению, будут в основном обсуждаться вопросы, связанные с социально-экономическими правами значимых категорий граждан. «Могут рассматриваться и вопросы, связанные с демографией, защитой интересов семьи, а также темы, связанные с отстаиванием прав в неполитической сфере», – подытожил Макаркин.
В подготовке материала участвовали Максим Иванов и Елена Мухаметшина