Как в Киргизии проходят переговоры Владимира Путина и Садыра Жапарова

Как в Киргизии проходят переговоры Владимира Путина и Садыра ЖапароваПрезидент России приехал в страну с государственным визитом
В Бишкеке во дворце «Ынтымак Ордо» («Дворец единства») проходят переговоры Владимира Путина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. До переговоров состоялась церемония официальной встречи. К площади перед дворцом Aurus российского президента сопровождал 21 кавалерист в национальных костюмах, двое из них были с флагами России и Киргизии. После того как Aurus подъехал к дворцу, Путина встретил Жапаров, они прослушали гимны двух стран. Затем состоялось приветствие почетного караула, Путин обратился к киргизским военным со словами «Салам, аскер» (в переводе «Приветствую, военные»). После этого они поприветствовали членов делегаций, затем был проход почетного караула и официальная церемония фотографирования.
На площади перед дворцом было множество российских и киргизских флагов. Примечательно, что на той же улице прямо напротив дворца «Ынтымак Ордо» находится посольство Украины, на здании которого развевается украинский флаг. Правда, с площади видно не было ни посольства, ни флага – здание закрывал огромный плакат с флагами России и Киргизии, размещенный за забором резиденции.
Накануне вечером после прилета Путина в Бишкек они с Жапаровым общались тет-а-тет в резиденции «Ала-Арча». В «Ынтымак Ордо» лидеры еще недолго поговорили вдвоем, а потом присоединились к своим делегациям. В российскую делегацию вошли вице-премьер Алексей Оверчук (возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию), глава МВД Владимир Колокольцев, министр спорта Михаил Дегтярев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки Валерий Фальков, министр энергетики Сергей Цивилев, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, замминистра обороны Василий Осьмаков. От администрации президента в делегации помощник президента Юрий Ушаков, заместители главы администрации президента Дмитрий Песков и Максим Орешкин. Кроме того, в Бишкек приехали глава Роспотребнадзора Анна Попова, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, замглавы ФСВТС Михаил Бабич, а также представители бизнеса – Муса Бажаев, Петр Фрадков и др.
Россия для Кыргызстана «остаётся стратегическим союзником, надёжным партнёром, добрым другом», сказал Жапаров. «Несмотря на динамичную геополитическую и сложную экономическую обстановку, Россия демонстрирует высокую адаптивность и устойчивость. В этом мы видим прежде всего заслугу ваших личных качеств как лидера. Это не дань вежливости, а признание вашей роли в международной политике», – заявил он. Жапаров отметил, что киргизский народ в повседневной жизни чувствует поддержку России, особенно в сфере энергетики и продовольствия. По его словам, двусторонняя повестка между двумя странами постоянно расширяется, число проектов увеличивается. Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Кыргызстана. «Мы высоко ценим российскую поддержку в развитии инфраструктурных, энергетических, промышленных и гуманитарных инициатив. В 2025 г. количество российских компаний в Кыргызстане возросло до 1800, что больше в три раза, чем несколько лет назад», – сказал он. Жапаров сказал о сотрудничестве в области образования, культуры и миграционной политики, отметив, что сотни тысяч граждан работают в России.
Отношения стратегического партнерства и союзничества между Россией и Киргизией развиваются на основе обоюдного уважения и учета интересов друг друга, начал Путин: «Мы с вами также в постоянном контакте, держим на личном контроле ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. В конце года у нас ещё будет возможность увидеться в России на заседании Высшего евразийского совета и традиционной предновогодней встрече лидеров стран СНГ». По итогам переговоров будет подписан ряд документов в торгово-экономической, образовательной, миграционной областях. Путин назвал Россию ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии – в 2024 г. товарооборот увеличился на 13,6% до $4,1 млрд, российские инвестиции достигли почти $2 млрд. «Такое доверие российских инвесторов в сотрудничество с Киргизией во вложении своих капиталов в киргизскую экономику связано с вашими усилиями», – сказал президент.
Российские компании обеспечивают Киргизию природным газом и нефтепродуктами, кроме того Россия видит потенциал для наращивания сотрудничества в строительстве солнечных и ветровых электростанций, цифровой экономике, логистике, сказал Путин. В сотрудничество с Киргизией вовлечены более 80 регионов России, отметил он. Президент подчеркнул, что Россия ценит внимание руководства Киргизии к вопросам поддержки русского языка, который в республике имеет статус официального. Также ведется сотрудничество в сфере безопасности, в Киргизии размещена объединенная российская военная база. С согласованных позиций страны выступают в международных организациях, особо Путин отметил председательство Киргизии в ШОС – оно началось в сентябре 2025 г.
По итогам переговоров планируется подписание документов и заявление для СМИ. Затем Владимир Путин проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и примет участие в неформальном обеде с участием глав государств – членов ОДКБ. А 27 ноября состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. После чего ожидается пресс-подход Путина к российским журналистам.