Как в Киргизии проходят переговоры Владимира Путина и Садыра Жапарова

Россия для Кыргызстана «остаётся стратегическим союзником, надёжным партнёром, добрым другом», сказал Жапаров. «Несмотря на динамичную геополитическую и сложную экономическую обстановку, Россия демонстрирует высокую адаптивность и устойчивость. В этом мы видим прежде всего заслугу ваших личных качеств как лидера. Это не дань вежливости, а признание вашей роли в международной политике», – заявил он. Жапаров отметил, что киргизский народ в повседневной жизни чувствует поддержку России, особенно в сфере энергетики и продовольствия. По его словам, двусторонняя повестка между двумя странами постоянно расширяется, число проектов увеличивается. Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Кыргызстана. «Мы высоко ценим российскую поддержку в развитии инфраструктурных, энергетических, промышленных и гуманитарных инициатив. В 2025 г. количество российских компаний в Кыргызстане возросло до 1800, что больше в три раза, чем несколько лет назад», – сказал он. Жапаров сказал о сотрудничестве в области образования, культуры и миграционной политики, отметив, что сотни тысяч граждан работают в России.