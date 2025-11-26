Путина на встречу с Жапаровым сопровождали всадники и встречали бойцы в доспехах
Официальные мероприятия государственного визита президента РФ Владимира Путина в Киргизию стартовали в резиденции «Ынтымак ордо». На площади перед Восточным входом выстроился почетный караул.
Российский лидер прибыл к резиденции на лимузине Aurus в сопровождении конного эскорта. Военнослужащие роты почетного караула были в шинелях с каракулем, часть бойцов – в исторических кожаных доспехах с копьями и щитами.
Глава Киргизии Садыр Жапаров встретил Путина под звуки фанфары. Лидеры прошли по красной ковровой дорожке к подиуму. После рапорта командира роты и исполнения государственных гимнов они наклоном головы поприветствовали знамя. Обойдя строй, российский лидер обратился к военнослужащим словами: «Салам аскер».
После этого стороны представили друг другу составы делегаций. Церемония завершилась торжественным маршем почетного караула. После этого президенты сделали совместное фото и направились в зал переговоров.
25 ноября Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом. В аэропорту его встретил Жапаров. После прилета лидеры вместе направились к Вечному огню на площади Победы для возложения венков, затем – в резиденцию «Ала-Арча» на встречу тет-а-тет.
26 ноября запланированы российско-киргизские переговоры и подписание двусторонних документов, в том числе в сфере миграции. Ожидается совместное заявление для СМИ. Как сообщал Ушаков, стороны обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные вопросы. Также Путин проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, после чего примет участие в неформальном обеде глав государств – членов ОДКБ.