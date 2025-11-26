Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путина на встречу с Жапаровым сопровождали всадники и встречали бойцы в доспехах

Ведомости

 

Официальные мероприятия государственного визита президента РФ Владимира Путина в Киргизию стартовали в резиденции «Ынтымак ордо». На площади перед Восточным входом выстроился почетный караул.

Российский лидер прибыл к резиденции на лимузине Aurus в сопровождении конного эскорта. Военнослужащие роты почетного караула были в шинелях с каракулем, часть бойцов – в исторических кожаных доспехах с копьями и щитами.

Глава Киргизии Садыр Жапаров встретил Путина под звуки фанфары. Лидеры прошли по красной ковровой дорожке к подиуму. После рапорта командира роты и исполнения государственных гимнов они наклоном головы поприветствовали знамя. Обойдя строй, российский лидер обратился к военнослужащим словами: «Салам аскер».

Что Владимир Путин будет делать в Киргизии

Политика / Международные отношения

После этого стороны представили друг другу составы делегаций. Церемония завершилась торжественным маршем почетного караула. После этого президенты сделали совместное фото и направились в зал переговоров.

25 ноября Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом. В аэропорту его встретил Жапаров. После прилета лидеры вместе направились к Вечному огню на площади Победы для возложения венков, затем – в резиденцию «Ала-Арча» на встречу тет-а-тет.

26 ноября запланированы российско-киргизские переговоры и подписание двусторонних документов, в том числе в сфере миграции. Ожидается совместное заявление для СМИ. Как сообщал Ушаков, стороны обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные вопросы. Также Путин проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, после чего примет участие в неформальном обеде глав государств – членов ОДКБ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте