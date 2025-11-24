Что Владимир Путин будет делать в Киргизии

«Киргизия, конечно, является важным стратегическим партнером и союзником России в Центрально-Азиатском регионе. Наши отношения традиционно носят дружественный характер, поступательно развиваются на условиях взаимного уважения и учета интересов друг друга. Конечно, народы связывают общая история, неизменное чувство уважения и доверия», – заявил Ушаков, подчеркнув, что Россия дорожит отношениями с Киргизией. В этом году Россия и Киргизия отметили 25-летие подписания Декларации о вечной дружбе и сотрудничестве и партнерстве, которая была принята 27 июля 2000 г. Россия – один из ключевых торговых партнеров Киргизии, с долей во внешней торговле республики в 22,3%. В 2024 г. торговый оборот вырос до $4,1 млрд. «Доля рубля во взаимных расчетах достигла 97%. Это позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного воздействия внешней конъюнктуры», – сказал помощник президента. Россия также один из крупнейших инвесторов в экономику Киргизии – общий объем накопленных российских прямых капиталовложений превышает $1,8 млрд. Также Ушаков отметил, что в России постоянно находятся около 525 000 киргизских трудовых мигрантов, сумма денежных переводов на родину от граждан Киргизии в 2024 г. составила $2,8 млрд – это 16% ВВП Киргизии.