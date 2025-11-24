Что Владимир Путин будет делать в Киргизии

Что Владимир Путин будет делать в КиргизииПрезидент посетит страну с госвизитом и примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
Владимир Путин 25–27 ноября с государственным визитом посетит Киргизию, где проведет российско-киргизские переговоры и примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Этот визит организован по приглашению президента Киргизии Сердара Жапарова, сказал журналистам на брифинге помощник российского президента Юрий Ушаков.
Российско-киргизские переговоры
Путина 25 ноября у трапа по прилету встретит Жапаров, они вместе поедут возлагать венок к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке. Затем лидеры двух стран пообщаются в неформальной обстановке тет-а-тет в резиденции Ала-Арча. На следующий день, 26 ноября, во Дворце единства состоится церемония официальной встречи делегаций двух стран. Затем пройдут российско-киргизские переговоры, в ходе которых запланировано обсуждение ключевых вопросов двустороннего взаимодействия – в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях, сказал Ушаков. Также лидеры двух стран обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным сюжетам. В ходе переговоров в расширенном составе также обсудят сотрудничество в торгово-экономической, энергетической сфере, сфере здравоохранения, образования и миграции.
В российскую делегацию войдут вице-премьер Алексей Оверчук (возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию), глава МВД Владимир Колокольцев, министр спорта Михаил Дегтярев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки Валерий Фальков, министр энергетики Сергей Цивилев. От администрации президента в делегацию войдут Ушаков, заместители главы администрации президента Дмитрий Песков и Максим Орешкин. Кроме того, в российской делегации – глава Роспотребнадзора Анна Попова, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, замглавы ФСВТС Михаил Бабич, а также представители бизнеса – Роман Абрамович, Муса Бажаев, Петр Фрадков и др.
По итогам переговоров президенты России и Киргизии подпишут совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства в условиях стремительно меняющегося мира. В этом документе поставлены масштабные задачи по дальнейшему укреплению двусторонних связей на долгосрочную перспективу, отметил Ушаков. Также будет заключен ряд межправительственных и коммерческих документов: семь документов охватывают сотрудничество в сферах образования, экономики, здравоохранения, миграции, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и др. После обмена подписанными документами главы государств выступят с заявлениями. Затем состоится государственный прием.
Также 26 ноября Путин пообщается с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и примет участие в неформальном обеде с участием глав государств – членов ОДКБ.
«Киргизия, конечно, является важным стратегическим партнером и союзником России в Центрально-Азиатском регионе. Наши отношения традиционно носят дружественный характер, поступательно развиваются на условиях взаимного уважения и учета интересов друг друга. Конечно, народы связывают общая история, неизменное чувство уважения и доверия», – заявил Ушаков, подчеркнув, что Россия дорожит отношениями с Киргизией. В этом году Россия и Киргизия отметили 25-летие подписания Декларации о вечной дружбе и сотрудничестве и партнерстве, которая была принята 27 июля 2000 г. Россия – один из ключевых торговых партнеров Киргизии, с долей во внешней торговле республики в 22,3%. В 2024 г. торговый оборот вырос до $4,1 млрд. «Доля рубля во взаимных расчетах достигла 97%. Это позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного воздействия внешней конъюнктуры», – сказал помощник президента. Россия также один из крупнейших инвесторов в экономику Киргизии – общий объем накопленных российских прямых капиталовложений превышает $1,8 млрд. Также Ушаков отметил, что в России постоянно находятся около 525 000 киргизских трудовых мигрантов, сумма денежных переводов на родину от граждан Киргизии в 2024 г. составила $2,8 млрд – это 16% ВВП Киргизии.
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 27 ноября. Помимо действующего председателя совета президента Киргизии Жапарова участие в саммите подтвердили Путин, Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. «Что касается Армении, то эта страна участвовать не будет, но ее представители сообщили организаторам, что они не против принятия на встрече согласованных документов», – сказал Ушаков.
С 1 января 2026 г. меняется генсек ОДКБ – представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова сменит представитель Киргизии, замгенсекретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков. На саммите подведут итоги работы организации за год, также будут намечены направления развития ОДКБ. Заседание сначала пройдет в узком составе в закрытом режиме. Повестка дня заседания – «Об актуальных проблемах международной и региональной безопасности и основных итогах деятельности ОДКБ в межсессионный период». По этой теме выступит генсек ОДКБ, а также будут выступления глав делегаций.
После этого состоится заседание в расширенном составе, открытое для СМИ. Планируется рассмотреть два вопроса – «О приоритетных направлениях деятельности в период председательства в ОДКБ Российской Федерации» и «О документах для рассмотрения Советом коллективной безопасности». После этого будет церемония подписания 19 документов, в том числе итоговой декларации, заявления об укреплении сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Также планируется подписание документов, нацеленных на развитие военного, военно-экономического, антинаркотического сотрудничества и в сфере противодействия незаконной миграции. Будет рассмотрен вопрос и о реализации стратегии коллективной безопасности ОДКБ. На саммите официально примут решение, что председательство в организации в 2026 г. переходит России. Следующий саммит состоится в Москве 11 ноября 2026 г. Владимир Путин выступит с докладом о приоритетах российского председательства, девиз которого – «Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель, общая ответственность». После заседания состоится официальный прием в честь глав государств от президента Киргизии.
Ушаков подчеркнул, что декабрь также будет насыщенным с точки зрения внешнеполитических контактов у Владимира Путина. Планируется визит в Индию, сейчас ведется финальная подготовка. Также на 20–22 декабря в Санкт-Петербурге планируется традиционная неформальная встреча лидеров СНГ. Тогда же будет проведено и заседание Высшего евразийского экономического совета.