Главная / Политика /

Путина ждут с госвизитом в Киргизии 25-27 ноября

Ведомости

Президент Владимир Путин посетит Киргизию с государственным визитом 25-27 ноября, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации киргизского лидера Сагынбек Абдумуталип.

«Визит состоится по приглашению президента Киргизии Садыра Жапарова и станет важным событием в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами», – сказал он.

В ходе визита запланированы переговоры на высшем уровне. Кроме того, стороны рассмотрят ключевые вопросы сотрудничества, а также взаимодействия в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ.

Особое внимание уделят торгово-экономическим связям, расширению инвестиционного и промышленного взаимодействия, а также военно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества и вопросам региональной безопасности. По итогам Жапаров и Путин подпишут совместное заявление глав государств и ряд двусторонних документов.

О визите Путина в Киргизию сообщал журналист Павел Зарубин 23 ноября. Он рассказал, что глава государства примет участие в саммите ОДКБ.

