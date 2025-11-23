Путин на следующей неделе посетит Киргизию

Кроме того, у главы государства запланированы в ближайшие дни международные контакты, телефонные переговоры. По данным Зарубина Путин также проведет встречу с участниками Конгресса молодых ученых. Мероприятие пройдет с 26 по 28 ноября 2025 г. на федеральной территории «Сириус».