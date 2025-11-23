Газета
Главная / Политика /

Путин на следующей неделе посетит Киргизию

Ведомости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит с государственным визитом Киргизию, где примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. 

Кроме того, у главы государства запланированы в ближайшие дни международные контакты, телефонные переговоры. По данным Зарубина Путин также проведет встречу с участниками Конгресса молодых ученых. Мероприятие пройдет с 26 по 28 ноября 2025 г. на федеральной территории «Сириус».

Путин ранее сообщил на переговорах с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, что примет участие во встрече ОДКБ в Бишкеке. Саммит организации пройдет под председательством Киргизии, которая 1 января этого года приняла председательство в ОДКБ от Казахстана. 

