Путин примет участие во встрече ОДКБ в Бишкеке

Саммит организации состоится в конце 2025 г. под председательством Киргизии, которая 1 января этого года приняла председательство в ОДКБ от Казахстана. 29 июня «РИА Новости» писали, что министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев сообщал, что республика ожидает участия Путина в заседании Совета коллективной безопасности. Тогда глава российского МИДа Сергей Лавров находился с официальным визитом в Киргизии.