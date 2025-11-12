Путин примет участие во встрече ОДКБ в Бишкеке
Президент России Владимир Путин сообщил, что примет участие во встрече ОДКБ в Бишкеке. Об этом он заявил на переговорах с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Мы регулярно общаемся с вами. Нам еще предстоит встретиться и на форуме ОДКБ в Бишкеке», – сказал Путин.
Саммит организации состоится в конце 2025 г. под председательством Киргизии, которая 1 января этого года приняла председательство в ОДКБ от Казахстана. 29 июня «РИА Новости» писали, что министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев сообщал, что республика ожидает участия Путина в заседании Совета коллективной безопасности. Тогда глава российского МИДа Сергей Лавров находился с официальным визитом в Киргизии.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в Москве с двухдневным визитом 11–12 ноября. 11 ноября лидеры стран провели первую встречу. Российский лидер отмечал, что у сторон «есть возможность в неформальной обстановке обсудить все вопросы, представляющие особый интерес», а 12 ноября – рассмотреть повестку двусторонних отношений в деталях.
Токаев тогда поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что взаимодействие между Россией и Казахстаном имеет стратегический и союзнический характер. По его словам, «нет ни одной сферы, где бы страны не работали бы вместе».