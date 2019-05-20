Пользователи Huawei могут остаться без сервисов Google

Отныне Google будет поставлять китайскому производителю только программное обеспечение с открытым кодом Ng Han Guan / AP Photo

Google больше не будет поставлять программное обеспечение, железо и техническую поддержку китайской корпорации Huawei, попавшей в черный список правительства США, сообщило Reuters со ссылкой на собственный источник. Теперь китайскому производителю будут доступны лишь продукты с открытым исходным кодом: он сможет устанавливать на смартфоны публичную версию операционной системы Android, но не проприетарные сервисы корпорации (например, Gmail, Google Maps, YouTube), пишет Reuters. Обновления операционной системы также будут недоступны.

Но речь идет лишь о новых пользователях Huawei. Те, кто успел купить смартфоны до объявления, смогут загружать приложения и устанавливать обновления софта, официально заверил представитель Google. Представитель Huawei заявил «Ведомостям», что компания продолжит обновлять системы безопасности и обслуживать все смартфоны и планшеты Huawei и Honor, которые уже используются или есть в наличии в магазинах.

Американская корпорация еще обсуждает перечень сервисов, доступ к которым будет закрыт, сообщает источник Reuters. Google следует законодательству и анализирует последствия, сказал представитель поисковика «Ведомостям».

310,8 млн смартфонов было поставлено на мировой рынок в I квартале 2019 г. (данные IDC). За год поставки снизились на 6,6%

Угроза глобальным продажам

Потеря экосистемы Google, вероятно, будет угрожать продажам смартфонов Huawei за пределами Китая, считает независимый аналитик Ричард Уиндзор, которого цитирует FT. Отключение от экосистемы Google может обрушить долю Huawei на мировом рынке уже в ближайшие 3–4 месяца, если Huawei не успеет представить собственную операционную систему, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Huawei в I квартале 2019 г. заняла 18,9% мирового рынка смартфонов в штуках, сообщает IDC. В России по итогам 2018 г. Huawei и ее суббренд Honor заняли 6 и 15% рынка в штуках соответственно, и по поставкам смартфонов Huawei уступила лишь Samsung, на долю которого приходится 26% рынка. Всего в 2018 г. в Россию было поставлено свыше 30 млн смартфонов, сообщал IDC.

Huawei не раскрывает выручку от продаж смартфонов. В прошлом году китайская компания сообщила, что потребительский сегмент ее бизнеса обеспечивает 48% выручки, или 346,2 млрд юаней ($51,4 млрд).

Huawei, которая также использует ОС Microsoft на своих ноутбуках и планшетах, пыталась разрабатывать собственную операционную систему. «Это наш план B. Но, конечно, мы предпочитаем работать с экосистемами Google и Microsoft», – говорил в марте в интервью Die Welt руководитель потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю.

Речь идет не просто об операционной системе, а об участии в целом мире приложений и распространения контента, указывает управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев. Можно было бы попробовать создать аналог с нуля в кооперации с китайскими цифровыми гигантами, такими, например, как Baidu, но на глобальном рынке такой экосистеме будет непросто получить существенную долю, считает он.

Америка против Huawei Вашингтон давно обвиняет Huawei в том, что она может представлять угрозу национальной безопасности, в частности подозревая ее в кибершпионаже в пользу Пекина. Поэтому США запрещают использовать ее оборудование для основных сетей связи и призывают своих союзников отказываться от него при развертывании сетей 5G. В середине мая президент США Дональд Трамп подписал указ о защите коммуникационных сетей, который фактически запрещает американским компаниям использовать любое телекоммуникационное оборудование Huawei. Кроме того, министерство торговли США внесло Huawei, ее подразделения и ряд других китайских компаний в черный список. Это означает, что им нельзя покупать детали и компоненты у американских производителей без получения специального одобрения от правительства США.

Когда стало известно о планах Трампа запретить Huawei покупать комплектующие у американских компаний, их акции подешевели. Котировки акций Intel по итогам четверга и пятницы снизились на 1,6%, Qualcomm – на 5,5%, Xilinx – на 8,5%, Broadcom – на 4,8%.

Не только софт

Сокращением функциональности Android проблемы Huawei не ограничатся – Bloomberg сообщило, что Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom отказались поставлять Huawei свою продукцию, в частности чипсеты – наборы микросхем для смартфонов. Представитель Xilinx говорит, что компания знает о приказе министерства торговли США в отношении Huawei и сотрудничает с властями. Представители Qualcomm и Broadcom не ответили на запросы «Ведомостей», представитель Intel отказался от комментариев.

Huawei сильно зависит от американских полупроводников, отсутствие этих компонентов может нанести компании серьезный вред, цитирует Bloomberg аналитика Rosenblatt Securities Райана Кунца: запрет США может вынудить Китай отложить развертывание сетей 5G, что, в свою очередь, создаст проблемы многим крупным поставщикам полупроводников.

Представитель Huawei утверждает, что запасов чипов и других важных компонентов хватит как минимум на три месяца. Bloomberg пишет, что компания готовилась к такому сценарию как минимум с середины 2018 г. Теоретически компания может найти замену комплектующим, попавшим под санкции, но их качество будет ниже, утверждает Муртазин. Он отмечает, что Huawei – обладатель множества патентов, связанных с 5G: к ним, в свою очередь, будет закрыт доступ американских компаний.