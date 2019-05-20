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Intel и Qualcomm приостановили работу с Huawei

Крупнейшие американские корпорации, среди которых Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom, прекращают сотрудничество с китайской телекоммуникационной компанией Huawei, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Американские компании перестанут предоставлять свои продукты и программное обеспечение Huawei.

Ранее Alphabet Inc. – материнская компания Google – приостановила сотрудничество с Huawei из-за внесения китайской компании в черный список министерства торговли США по причине якобы существующей угрозы национальной безопасности страны, напоминают источники агентства. Ограничения приведут к тому, что все смартфоны Huawei, работающие на операционной системе Android, перестанут получать обновление ПО. На новые устройства Huawei не сможет устанавливать продукты Google – электронную почту Gmail, приложение Google Play и прочие сервисы. «Huawei сможет использовать только публичную версию Android и не сможет получить доступ к проприетарным приложениям и сервисам от Google», – пояснил источник Reuters в американской компании.

В понедельник, 20 мая, Huawei заявила, что продолжит предоставлять обновления для системы безопасности и другие услуги для смартфонов и планшетов. Однако станут ли доступны сервисы Google на смартфонах, которые будут произведены в будущем, компания не уточнила. «Huawei продолжит предоставлять обновления для системы безопасности и осуществлять послепродажное обслуживание всех продуктов, установленных на смартфонах и планшетах Huawei и Honor, включая те, которые были проданы и которые все еще есть в наличии на мировом рынке», – сообщил Reuters представитель Huawei.

Как отмечает агентство, на устройствах Huawei на китайском рынке не устанавливают приложения Google, американские действия вредят привлекательности бренда в основном за пределами Китая, отмечает Reuters.

Американские власти не исключают возможных послаблений для Huawei. В минюсте США сообщили, что компаниям, работающим с китайской корпорацией, необходимо будет получить соответствующую лицензию для дальнейшего сотрудничества.