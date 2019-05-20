Торговый конфликт между США и Китаем начал сказываться на других странах

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Зрители «Игры престолов» в Китае оказались заложниками торгового противостояния с США HBO

Негативные последствия от противостояния двух крупнейших экономик начали сказываться на рынках и компаниях по всему миру.

Корпоративные инвестиции в Японии сократились в I квартале на 1,2%, а частное потребление – на 0,3% в годовом исчислении. Хотя ВВП все-таки вырос на 2,1%, сообщила в понедельник статистическая служба. Несмотря на проблемы в экспортном и производственном секторах, падение капиталовложения сейчас оказалось не таким значительным, как ожидалось, поэтому можно ждать ухудшения в будущем, полагает Мари Ивасита, экономист Daiwa Securities. «Настроения в японских компаниях, особенно производственных, а также среди потребителей становятся более осторожными из-за замедления зарубежных экономик, прежде всего китайской», – сказал The Wall Street Journal представитель правительства.

Операционная прибыль Panasonic, имеющей заводы в Китае, могла бы быть на $365 млн больше в I квартале, если бы не торговый конфликт, заявил недавно финансовый директор Хироказу Умеда. «И мы не можем в полной мере оценить, какое влияние он окажет на нас через наших клиентов», – добавил он.

Противостояние США и Китая длится уже более года, но еще недавно казалось, что они близки к заключению торгового соглашения. Однако полторы недели назад Вашингтон неожиданно повысил с 10 до 25% пошлины на импорт товаров на $200 млрд, а Пекин – на $60 млрд.

Ожидание проблем в Китае начало сказываться на валютах стран, для которых он является крупным импортером. Примерно четверть экспорта Южной Кореи идет в Китай, и курс воны снизился до самого низкого уровня за два с лишним года.