Сколько стоит «Игра престолов»

Как два филолога-американца, подавшиеся в сценаристы, создали самый популярный в мире телесериал и стали мультимиллионерами

Статья опубликована в № 4815 от 20.05.2019 под заголовком: Дэн Уайсс, Дэвид Бениофф: Мы отдали 11 лет работе над «Игрой престолов»

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После «Игры престолов» Дэн Уайсс (слева) и Дэвид Бениофф снимут следующий эпизод «Звездных войн», который должен выйти на экраны в 2022 г. Taylor Hill Getty Images

Сегодня выходит в мировой прокат заключительная серия «Игры престолов» – одного из самых дорогих сериалов. Он уже поставил мировой рекорд по просмотрам и сам же его побил, писал журнал Time. Телеканал HBO подсчитал: только в его телеэфире и на сайте премьеру прошлой серии смотрело 18,4 млн человек. Эта цифра не учитывает тех, кто увидел эпизод не в момент премьеры или пользовался другими, официальными или пиратскими, ресурсами.

Заключительная серия может поставить новый рекорд. Ажиотаж вокруг нее достиг накала. Букмекеры принимают ставки, кто займет железный трон или просто останется в живых. «Амедиатека» арендовала стадион «РЖД арена» в Москве, рассчитанный на 27 000 зрителей, выстроила экран высотой с четырехэтажный дом и собирается транслировать его в прямом эфире.

Своим появлением «Игра престолов» обязана двум людям – Дэвиду Бениоффу и Дэну Уайссу. У обоих не было никакого опыта в телесериалах. Однако они сумели сначала убедить Джорджа Мартина, написавшего сагу «Песнь льда и пламени», согласиться на экранизацию. А потом канал HBO – вложить миллионы долларов в проект. Бениофф и Уайсс стали сценаристами, исполнительными продюсерами и редакторами сценария в одном лице.

Они рассказали журналу Entertainment Weekly, что будут делать во время премьеры. Отключат телефон, интернет и напьются вдрызг. «Мы отдали 11 лет работе над сериалом – объяснил Уайсс. – Нам бы хотелось, чтобы люди полюбили «Игру престолов».

Не все фанаты настроены благосклонно. Поначалу сериал строго следовал событиям книги, которые разворачиваются в мире, напоминающем позднее Средневековье в Европе. Король Вестероса Роберт Баратеон, вокруг которого плетется заговор, ищет помощи у друга детства Неда Старка. Но Баратеон погибает, Старк становится жертвой интриги и обвиняется в госизмене, а в стране разворачивается война за власть, в которой один за другим гибнут ключевые персонажи. Мало кто обращает внимание на приближение многолетней зимы. В прошлый раз, когда она наступила, страну заполонили ходячие мертвецы с севера, где царит вечный холод. Только ледяная стена, охраняемая орденом Ночного дозора, разделяет юг и север, живых и мертвых.

Но чем дальше, тем больше становились расхождения. Джордж Мартин написал только пять книг из задуманных семи. Поэтому окончание саги существует только в телеверсии. И хотя Мартин лично участвует в написании сценария, фанаты требуют переснять последний сезон. На момент написания статьи петиция об этом на Change.org набрала более 1 млн голосов.

Битва за деньги

В среднем одна серия американского телесериала обходится в $2 млн, подсчитывало в 2014 г. интернет-издание Marketplace. В первом сезоне «Игры престолов» было 10 серий, а вложено в него, по оценкам СМИ, где-то $60 млн.

Надо понимать, что из них около $10 млн, скорее всего, ушло на пилотную серию, рассуждает интернет-издание E! Online. Для сравнения: пилотная серия сериала «Подпольная империя» (вышел на HBO в 2010 г.) оценивается в $18 млн, тогда как последующие серии – в $5 млн, а для сериала «Грани» (вышел на телеканале Fox в 2008 г.) эти цифры – $10 млн и $4 млн соответственно.

Первые пять сезонов каждая серия «Игры престолов» в среднем стоила $6 млн. Исключением стал предпоследний эпизод второго сезона. В нем рассказывалось о битве при Черноводной – а за кулисами развернулось настоящее сражение за финансы.

«Мы пали на колени [перед HBO по поводу денег] только один раз», – вспоминал Бениофф в разговоре с Entertainment Weekly. По сценарию в Королевскую гавань является флот захватчиков. Снимать морское сражение гораздо сложнее и дороже, чем сухопутное. Как шутил Уайсс: «Мы видели в эпических фэнтези множество грандиозных сражений на суше и довольно мало – на воде. Наверное, потому, что большинство создателей эпических фэнтези умнее нас и знают, как их избежать».