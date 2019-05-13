Статья опубликована в № 4811 от 14.05.2019 под заголовком: Пекин ответил на пошлины
Китай объявил ответные меры в торговой войне с США
Более 5000 американских товаров будут обложены тарифами от 5 до 25%
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Китай в ответ на решение США с 1 июня повысит пошлины более чем на 5000 американских товаров
Aly Song / REUTERS
С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США. Об этом в понедельник объявил комитет по таможенным тарифам госсовета КНР.
В конце прошлой недели страны провели переговоры, которые закончились безрезультатно. В итоге США объявили о повышении с 10 до 25% пошлин на китайские товары на $200 млрд. А президент США Дональд Трамп позже потребовал ввести пошлины еще на $300 млрд. Если такое решение будет принято пошлинами будет обложен весь китайский импорт. Это может обойтись домохозяйствам США в $800 ежегодных расходов с 2020 г., указывают аналитики Альфа-банка, ссылаясь на расчеты Oxford Economics.
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