Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4811 от 14.05.2019 под заголовком: Пекин ответил на пошлины

Китай объявил ответные меры в торговой войне с США

Более 5000 американских товаров будут обложены тарифами от 5 до 25%

С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США. Об этом в понедельник объявил комитет по таможенным тарифам госсовета КНР.

В конце прошлой недели страны провели переговоры, которые закончились безрезультатно. В итоге США объявили о повышении с 10 до 25% пошлин на китайские товары на $200 млрд. А президент США Дональд Трамп позже потребовал ввести пошлины еще на $300 млрд. Если такое решение будет принято пошлинами будет обложен весь китайский импорт. Это может обойтись домохозяйствам США в $800 ежегодных расходов с 2020 г., указывают аналитики Альфа-банка, ссылаясь на расчеты Oxford Economics.

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