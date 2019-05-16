Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4814 от 17.05.2019 под заголовком: Пошлины грозят ценам

Новые пошлины на китайский импорт могут подхлестнуть инфляцию в США

Это может осложнить проведение денежной политики ФРС

Решение президента Дональда Трампа повысить в мае с 10 до 25% ставки на импорт китайских товаров на $200 млрд стало самым сильным его ударом в торговой войне. Если он исполнит угрозу ввести 25%-ные пошлины еще на $300 млрд, под них попадут фактически все поставки из Китая.

Пока удары были точечными, но вероятность обложения пошлинами всего китайского импорта – это серьезный вызов, считает Йон Триси, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. «Пошлины оказывают дополнительное давление на норму прибыли компаний. Их ответ прост – повысить цены», – пишет он.

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