Статья опубликована в № 4814 от 17.05.2019 под заголовком: Пошлины грозят ценам
Новые пошлины на китайский импорт могут подхлестнуть инфляцию в США
Это может осложнить проведение денежной политики ФРС
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Пока удары были точечными, но вероятность обложения пошлинами всего китайского импорта – это серьезный вызов
Mark Schiefelbein / AP
Решение президента Дональда Трампа повысить в мае с 10 до 25% ставки на импорт китайских товаров на $200 млрд стало самым сильным его ударом в торговой войне. Если он исполнит угрозу ввести 25%-ные пошлины еще на $300 млрд, под них попадут фактически все поставки из Китая.
Пока удары были точечными, но вероятность обложения пошлинами всего китайского импорта – это серьезный вызов, считает Йон Триси, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. «Пошлины оказывают дополнительное давление на норму прибыли компаний. Их ответ прост – повысить цены», – пишет он.
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