Чем торговая война США и Китая угрожает России. Мнения экспертов

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Jacquelyn Martin / AP

Торговая война между США и Китаем разгорается. Двум крупнейшим экономикам мира не удалось прийти к соглашению. США объявили о повышении пошлин на китайский импорт стоимостью $200 млрд, а президент Дональд Трамп потребовал ввести пошлины еще на $300 млрд. В ответ Китай повысит и введет пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд. Противостояние двух гигантов может дорого обойтись мировой экономике. Последствия для России «не стоит преувеличивать», считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Ведомости» спросили экономистов, согласны ли они с Кремлем и как оценивают риски для России.

Алексей Ведев, директор Центра структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития

Ключевой риск – падение мирового спроса на энергоресурсы и снижение цен на нефть. Что в дальнейшем выливается в девальвацию рубля, ускорение инфляции и т. д. За то, что сейчас экономика стагнирует или немного растет, конечно, спасибо высоким нефтяным ценам. То, что Минэкономразвития называет «жесткой посадкой» – замедление роста ВВП Китая до 4%, – я таковой не считаю, но основная угроза идет именно оттуда. Поскольку мы и так уже сидим без прямых иностранных инвестиций. Однако эти риски я не оцениваю как серьезные: считаю, что все будет примерно в тех же коридорах, как в прошлом и в этом году.

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка

Несырьевой годовой экспорт России в Китай составляет около $12 млрд. Поскольку в последние годы мы стараемся поддерживать рост экспорта несырьевых индустрий, эта сумма может оказаться под ударом – хотя суммарно в пределах российского экспорта она не очень велика. Но это скажется на возможностях диверсификации экспорта.