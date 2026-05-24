Китай отправил к станции «Тяньгун» космический корабль «Шэньчжоу-23»

Запуск состоялся 24 мая в 23:08 по пекинскому времени (18:08 мск) с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Командиром миссии назначен Чжу Янчжу. Для 39-летнего космонавта это уже второй полет на орбиту. Ранее он входил в состав экипажа «Шэньчжоу-16» и провел на станции около пяти месяцев.