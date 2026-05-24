Китай отправил к станции «Тяньгун» космический корабль «Шэньчжоу-23»
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» с тремя космонавтами на борту. Корабль направился к орбитальной станции «Тяньгун», где экипажу предстоит выполнить ряд научных и технических задач. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Запуск состоялся 24 мая в 23:08 по пекинскому времени (18:08 мск) с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Командиром миссии назначен Чжу Янчжу. Для 39-летнего космонавта это уже второй полет на орбиту. Ранее он входил в состав экипажа «Шэньчжоу-16» и провел на станции около пяти месяцев.
Особенность нынешней миссии заключается в том, что Чжу Янчжу стал первым в истории китайской космонавтики бортинженером, назначенным командиром пилотируемого корабля.
Вместе с ним на орбиту отправились пилот Чжан Чжиюань и специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин. Она стала первым представителем четвертого набора китайских космонавтов, которому доверили полет на станцию «Тяньгун».
Одной из ключевых задач экспедиции станет эксперимент по длительному пребыванию человека в космосе. Один из членов экипажа проведет на станции около года, что существенно превышает стандартную продолжительность китайских орбитальных миссий, обычно составляющую примерно шесть месяцев.
В настоящее время на станции продолжает работу экипаж корабля «Шэньчжоу-21», прибывший на орбиту в ноябре 2025 г.
24 апреля 2024 г. китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-18» запустили с космодрома Цзюцюань. После выхода на орбиту корабль за шесть с половиной часов осуществил быстрое автоматическое сближение и стыковку с радиальным узлом основного модуля «Тяньхэ». Экипаж прошлого «Шэньчжоу-17» вернулся на Землю 30 апреля.
«Шэньчжоу-18» является 13-м пилотируемым космическим кораблем КНР. Это стало седьмой экспедицией на орбитальную станцию «Тяньгун».