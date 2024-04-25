Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-18»

Генеральный директор Центра им. Хруничева Алексей Варочко говорил, что достичь объема производства в восемь ракет «Ангара-А5» в год можно будет в 2027-2028 гг. В 2025 г. центр планирует создать ракету «Ангара-А5М». Сроки перехода на «Ангару-А5М» будут определены после разработки ряда организационных документов.