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Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-18»

Ведомости

Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-18» запустили с космодрома Цзюцюань, следует из трансляции Центрального телевидения Китая (CCTV).

После выхода на орбиту корабль за шесть с половиной часов осуществит быстрое автоматическое сближение и стыковку с радиальным узлом основного модуля «Тяньхэ».

Экипаж корабля составляют командир Е Гуанфу, члены экипажа Ли Цун и Ли Гуансу. Тайконавты пробудут на орбите около шести месяцев. Экипаж прошлого «Шэньчжоу-17» вернется на Землю 30 апреля. 

«Шэньчжоу-18» является 13-м пилотируемым космическим кораблем КНР. Это станет седьмой экспедицией на орбитальную станцию «Тяньгун».

11 апреля с космодрома Восточный в Амурской области прошел первый старт ракеты-носителя «Ангара-А5». Это первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара» с космодрома Восточный. До этого ракеты семейства «Ангара» стартовали с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Ракета стартовала после двух переносов на одни сутки каждый из-за обнаружившихся технических неисправностей.

Генеральный директор Центра им. Хруничева Алексей Варочко говорил, что достичь объема производства в восемь ракет «Ангара-А5» в год можно будет в 2027-2028 гг. В 2025 г. центр планирует создать ракету «Ангара-А5М». Сроки перехода на «Ангару-А5М» будут определены после разработки ряда организационных документов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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