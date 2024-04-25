Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-18»
Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-18» запустили с космодрома Цзюцюань, следует из трансляции Центрального телевидения Китая (CCTV).
После выхода на орбиту корабль за шесть с половиной часов осуществит быстрое автоматическое сближение и стыковку с радиальным узлом основного модуля «Тяньхэ».
Экипаж корабля составляют командир Е Гуанфу, члены экипажа Ли Цун и Ли Гуансу. Тайконавты пробудут на орбите около шести месяцев. Экипаж прошлого «Шэньчжоу-17» вернется на Землю 30 апреля.
«Шэньчжоу-18» является 13-м пилотируемым космическим кораблем КНР. Это станет седьмой экспедицией на орбитальную станцию «Тяньгун».
11 апреля с космодрома Восточный в Амурской области прошел первый старт ракеты-носителя «Ангара-А5». Это первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара» с космодрома Восточный. До этого ракеты семейства «Ангара» стартовали с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Ракета стартовала после двух переносов на одни сутки каждый из-за обнаружившихся технических неисправностей.
Генеральный директор Центра им. Хруничева Алексей Варочко говорил, что достичь объема производства в восемь ракет «Ангара-А5» в год можно будет в 2027-2028 гг. В 2025 г. центр планирует создать ракету «Ангара-А5М». Сроки перехода на «Ангару-А5М» будут определены после разработки ряда организационных документов.