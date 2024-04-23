Центр Хруничева: производства восьми «Ангара-А5» в год можно достичь в 2028 году
Достичь объема производства в восемь ракет «Ангара-А5» в год можно будет в 2027-2028 гг. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора Центра имени Хруничева Алексея Варочко.
По словам Варочко, в настоящее время ведется дооснащение производственных мощностей омского филиала ПО «Полет», чтобы обеспечить ежегодный выпуск ракет-носителей в запланированном объеме. «При условии соответствующего финансирования мы считаем, что заявленная производительность может быть достигнута в 2027-2028 гг.», – добавил генеральный директор Центра.
В рамках программы летных испытаний по ОКР «Ангара» осталось выполнить три пуска ракеты «Ангара-А5» и три пуска ракеты «Ангара-1.2». На первом этапе программы летных испытаний в рамках ОКР «Амур» запланирован один пуск ракеты «Ангара-А5».
В 2025 году Центр имени Хруничева планирует создать ракету «Ангара-А5М». Сроки перехода на «Ангару-А5М» будут определены после разработки ряда организационных документов.
17 апреля генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что первый пуск модернизированной ракеты-носителя «Ангара-А5М» с космодрома «Восточный» состоится в 2027 г., она выведет на орбиту перспективный космический корабль в беспилотном режиме.
11 апреля с космодрома «Восточный» в Амурской области прошел первый старт ракеты-носителя «Ангара-А5». Ракета стартовала после двух переносов на одни сутки каждый из-за обнаружившихся технических неисправностей. Это первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара» с космодрома «Восточный». До этого ракеты семейства «Ангара» стартовали с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.
«Ангара-А5» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, экологически чистая и не использующая токсичные компоненты топлива. В этом ее преимущество перед ракетой-носителем «Протон-М». Ожидается, что «Ангара» полностью заменит «Протон-М» в ближайшей перспективе.