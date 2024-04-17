Первый пуск «Ангары-А5М» с космодрома «Восточный» состоится в 2027 году

11 апреля с космодрома «Восточный» в Амурской области прошел первый старт ракеты-носителя «Ангара-А5». Ракета стартовала после двух переносов на одни сутки каждый из-за обнаружившихся технических неисправностей. Это первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара» с космодрома «Восточный». До этого ракеты семейства «Ангара» стартовали с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.