Первый пуск «Ангары-А5М» с космодрома «Восточный» состоится в 2027 году
Первый пуск модернизированной ракеты-носителя «Ангара-А5М» с космодрома «Восточный» состоится в 2027 г., она выведет на орбиту перспективный космический корабль в беспилотном режиме, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
«Уже сейчас по заказу госкорпорации "Роскосмос" создается модернизированная "Ангара-А5М" с более мощным маршевым двигателем <...> Модернизированная "Ангара" создается с возможностью запуска пилотируемых кораблей <...>Первый пуск этой ракеты – в 2027 г.», – заявил он в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Ранее 17 апреля «Роскосмос» сообщал, что в настоящее время ведутся первые испытания двигателя для «Ангары-А5М».
11 апреля с космодрома «Восточный» в Амурской области прошел первый старт ракеты-носителя «Ангара-А5». Ракета стартовала после двух переносов на одни сутки каждый из-за обнаружившихся технических неисправностей. Это первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара» с космодрома «Восточный». До этого ракеты семейства «Ангара» стартовали с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.
«Ангара-А5» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, экологически чистая и не использующая токсичные компоненты топлива. В этом ее преимущество перед ракетой-носителем «Протон-М». Ожидается, что «Ангара» полностью заменит «Протон-М» в ближайшей перспективе.