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В Госдуме предложили ввести отпуск по уходу за ребенком для мужчин

Анна Суслова

Мужчины, уходящие в отпуск по уходу за ребенком, должны, как и женщины, получить право на обычный оплачиваемый отпуск после выхода из него. Об этом написала зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в письме министру труда и соцзащиты Антону Котякову.

«В целях укрепления принципа равного участия родителей в воспитании детей и поддержки семей с детьми просим рассмотреть возможность внесения изменений в трудовое законодательство, предусматривающих право отца ребенка использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время», – говорится в тексте письма (цитата по ТАСС).

Отпуск предоставляется после прекращения отпуска по уходу за ребенком. Условия выхода в отпуск аналогичны гарантиям, которые предусмотрены ст. 260 ТК РФ (сейчас положения данной статьи на мужчин не распространяются).

В письме отмечается, что в отпуск может уйти отец, мать или другой близкий родственник. Буцкая подчеркнула, что сейчас отцы не могут уйти в отпуск по уходу за ребенком и вынуждены ожидать отпуска согласно графику работодателя. Из-за этого родители не могут совместно организовать уход за ребенком, его адаптацию, лечение, поездку или отдых.

В 2026 г. уровень рождаемости в мире впервые за всю историю упал ниже необходимого для воспроизводства населения. Суммарный коэффициент рождаемости в 2026 г. равен примерно 2,2 ребенка на одну женщину.

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