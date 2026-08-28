В Госдуме предложили ввести отпуск по уходу за ребенком для мужчин

В письме отмечается, что в отпуск может уйти отец, мать или другой близкий родственник. Буцкая подчеркнула, что сейчас отцы не могут уйти в отпуск по уходу за ребенком и вынуждены ожидать отпуска согласно графику работодателя. Из-за этого родители не могут совместно организовать уход за ребенком, его адаптацию, лечение, поездку или отдых.