Путин поручил ускорить реализацию проектов по развитию Арктики

Глава государства поручил правительству совместно с Морской коллегией и комиссией Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» подготовить проект комплексного развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. В рамках этой работы необходимо сформировать перечень взаимосвязанных мероприятий, определить механизмы и последовательность их реализации, а также проработать финансово-экономическую модель проекта. Доклад должен быть представлен до 31 августа 2026 г.