Путин поручил ускорить реализацию проектов по развитию Арктики

Путин поручил ускорить реализацию проектов по развитию АрктикиПравительство должно подготовить план комплексного развития этой зоны и ТТК
Президент России Владимир Путин поручил ускорить реализацию ключевых проектов по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Соответствующие поручения были опубликованы на сайте Кремля.
Глава государства поручил правительству совместно с Морской коллегией и комиссией Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» подготовить проект комплексного развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. В рамках этой работы необходимо сформировать перечень взаимосвязанных мероприятий, определить механизмы и последовательность их реализации, а также проработать финансово-экономическую модель проекта. Доклад должен быть представлен до 31 августа 2026 г.
Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопрос о создании международных консорциумов с дружественными государствами для развития портов, логистических центров и инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора на условиях взаимовыгодного сотрудничества. Проект должен быть представлен в ноябре 2026 г.
Отдельное внимание уделено развитию атомного ледокольного флота. Правительству поручено обеспечить финансирование строительства пятого и шестого серийных атомных ледоколов проекта 22220, а также многофункционального судна атомного технического обслуживания. При этом подчеркивается необходимость неукоснительного соблюдения графиков строительства.
Также президент потребовал обеспечить бесперебойную работу электросетевого комплекса в Мурманской области.
Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин, помощник президента Николай Патрушев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
В мае «Ведомости» писали, что компания «Новатэк-Мурманск» (входит в «Новатэк») до конца 2027 г. вложит в развитие Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Белокаменке не менее 228 млрд руб. Такие обязательства зафиксированы в дополнительном соглашении с правительством Мурманской области.