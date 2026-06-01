Главная / Бизнес /

Путин поручил ускорить реализацию проектов по развитию Арктики

Правительство должно подготовить план комплексного развития этой зоны и ТТК
Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил ускорить реализацию ключевых проектов по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Соответствующие поручения были опубликованы на сайте Кремля.

Глава государства поручил правительству совместно с Морской коллегией и комиссией Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» подготовить проект комплексного развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. В рамках этой работы необходимо сформировать перечень взаимосвязанных мероприятий, определить механизмы и последовательность их реализации, а также проработать финансово-экономическую модель проекта. Доклад должен быть представлен до 31 августа 2026 г.

Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопрос о создании международных консорциумов с дружественными государствами для развития портов, логистических центров и инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора на условиях взаимовыгодного сотрудничества. Проект должен быть представлен в ноябре 2026 г.

Путин поручил сформировать флот для северного завоза

Общество

Отдельное внимание уделено развитию атомного ледокольного флота. Правительству поручено обеспечить финансирование строительства пятого и шестого серийных атомных ледоколов проекта 22220, а также многофункционального судна атомного технического обслуживания. При этом подчеркивается необходимость неукоснительного соблюдения графиков строительства.

Также президент потребовал обеспечить бесперебойную работу электросетевого комплекса в Мурманской области.

Правительству РФ, властям Мурманской области, а также компаниям «Газпром» и «Новатэк» поручено на постоянной основе контролировать реализацию проекта «Мурманский СПГ» и строительство газопровода Волхов – Мурманск. Согласно поручению, газопровод должен быть введен в эксплуатацию до 2030 г.

Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин, помощник президента Николай Патрушев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В мае «Ведомости» писали, что компания «Новатэк-Мурманск» (входит в «Новатэк») до конца 2027 г. вложит в развитие Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Белокаменке не менее 228 млрд руб. Такие обязательства зафиксированы в дополнительном соглашении с правительством Мурманской области.

