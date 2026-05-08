«Новатэк» увеличил инвестиции в верфь под Мурманском до 228 млрд рублей

«Новатэк» увеличил инвестиции в верфь под Мурманском до 228 млрд рублейДля реализации новых СПГ-проектов может потребоваться расширение инфраструктуры
Компания «Новатэк-Мурманск» (входит в «Новатэк») до конца 2027 г. вложит в развитие Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Белокаменке не менее 228 млрд руб. Такие обязательства зафиксированы в дополнительном соглашении с правительством Мурманской области, утвержденном 30 апреля постановлением № 246-ПП. «Ведомости» ознакомились с документом.
По нему, компания также обеспечит поступление 18,7 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей (включая НДФЛ и налог на прибыль подрядных организаций) в консолидированный бюджет региона. Взамен региональное министерство имущественных отношений предоставит ей дополнительные земельные участки в аренду без проведения торгов «с учетом потребностей бизнес-плана». Соглашение между регионом и инвестором действует до конца 2027 г.