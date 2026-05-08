Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 104,09+0,15%RGBI119,43-0,01%CNY Бирж.10,95+0,04%IMOEX2 615,33-0,65%RGBITR780,64+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Новатэк» увеличил инвестиции в верфь под Мурманском до 228 млрд рублей

Для реализации новых СПГ-проектов может потребоваться расширение инфраструктуры
Светлана Афонина
Василий Милькин
Владимир Смирнов / ТАСС
Владимир Смирнов / ТАСС

Компания «Новатэк-Мурманск» (входит в «Новатэк») до конца 2027 г. вложит в развитие Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Белокаменке не менее 228 млрд руб. Такие обязательства зафиксированы в дополнительном соглашении с правительством Мурманской области, утвержденном 30 апреля постановлением № 246-ПП. «Ведомости» ознакомились с документом.

По нему, компания также обеспечит поступление 18,7 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей (включая НДФЛ и налог на прибыль подрядных организаций) в консолидированный бюджет региона. Взамен региональное министерство имущественных отношений предоставит ей дополнительные земельные участки в аренду без проведения торгов «с учетом потребностей бизнес-плана». Соглашение между регионом и инвестором действует до конца 2027 г.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте