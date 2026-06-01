Путин поручил сформировать флот для северного завоза

По данным Ассоциации морских торговых портов, грузооборот порта Тамань в Краснодарском крае по итогам января – апреля 2026 г. составил 13,6 млн т, что на 40,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Крупнейший порт региона – Новороссийск – обработал 51 млн т грузов, что на 4% меньше год к году. В порту Туапсе перевалка снизилась на 15% до 5,9 млн т. Порт Кавказ обработал 3,8 млн т (–10,8%), Ростов‑на‑Дону – 3,2 млн т (–19,9%). Грузооборот всех морских портов России за январь – апрель 2026 г. увеличился на 2,6% до 288,6 млн т.