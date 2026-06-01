Путин поручил сформировать флот для северного завоза
В России планируется создать отдельный флот для обеспечения северного завоза. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства 23 апреля. Документ опубликован на сайте Кремля.
Глава государства поручил правительству разработать и представить меры по созданию флота, предназначенного для организации северного завоза – системы снабжения удаленных районов Крайнего Севера.
В работе над предложениями будут задействованы профильные ведомства, включая Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и госкорпорацию «Росатом» через структуру «Росатом Арктика». Доклад о результатах работы должен быть представлен президенту до 1 сентября.
25 мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении программы приватизации федерального имущества на 2026–2028 гг., включив в нее упоминание о возможной продаже пакета акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Государству напрямую принадлежит 20% акций НМТП, при этом контроль над компанией осуществляет «Транснефть». Этот пакет уже фигурировал в предыдущих программах приватизации, но до продажи дело не доходило. В конце 2020 г. упоминание о планах реализации доли было исключено из документа на 2020–2022 гг.
По данным Ассоциации морских торговых портов, грузооборот порта Тамань в Краснодарском крае по итогам января – апреля 2026 г. составил 13,6 млн т, что на 40,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Крупнейший порт региона – Новороссийск – обработал 51 млн т грузов, что на 4% меньше год к году. В порту Туапсе перевалка снизилась на 15% до 5,9 млн т. Порт Кавказ обработал 3,8 млн т (–10,8%), Ростов‑на‑Дону – 3,2 млн т (–19,9%). Грузооборот всех морских портов России за январь – апрель 2026 г. увеличился на 2,6% до 288,6 млн т.