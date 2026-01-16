Кехман покинул пост худрука Михайловского театра в Санкт-Петербурге
Владимир Кехман покинул должность художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге, сообщили в Telegram-канале театра.
С 16 января исполняющим обязанности худрука назначен музыкальный руководитель – главный дирижер театра Александр Соловьев.
Кехман был назначен генеральным директором театра в мае 2007 г., а в 2015 г. занял пост художественного руководителя. За 19 лет под его руководством состоялось более 60 премьер.
Председатель комитета по культуре Федор Болтин рассказал ТАСС, что трудовые отношения прекращены по соглашению сторон.
29 сентября 2025 г. Кехмана сняли с должности генерального директора МХАТа им. Максима Горького. Согласно приказу Минкульта, Кехман был уволен в соответствии со ст. 279 ТК РФ «Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора». Это произошло на фоне возбуждения уголовного дела.
9 июля сотрудники Следственного комитета (СК) провели обыски по месту жительства Кехмана. Оперативные мероприятия проводились по делу о растрате в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 160 УК РФ) и связаны с контрактами по реконструкции сцены МХАТа на Тверском бульваре.
После обысков СК предъявил Кехману обвинение в особо крупной растрате. Его отпустили под подписку о невыезде. По инкриминируемой ему ч. 4 ст. 160 УК предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.