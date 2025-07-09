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К директору МХАТ Владимиру Кехману пришли с обыском

Ведомости

В Подмосковье сотрудники Следственного комитета утром 9 июля провели обыски по месту жительства генерального директора МХАТ им. Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана. Об этом сообщили «Фонтанка» и «Известия».

По данным «Фонтанки», обыск был проведен сразу после возвращения Кехмана из-за границы. Оперативные мероприятия проводились по делу о растрате в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 160 УК РФ) и связаны с контрактами по реконструкции старой сцены театра. Их должны закончить в октябре 2025 г.

«Известия» пишут, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам ФСБ. Собеседник издания уточнил, что Кехман не задержан, он приглашен в ведомство в качестве свидетеля. По делу проходят несколько неустановленных лиц.

Кехман родился 9 февраля 1968 г. в Куйбышеве (Самара). В 1989 г. окончил факультет иностранных языков Самарского государственного педагогического университета, а в 2009 г. – продюсерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2007 г. был гендиректором Михайловского театра в Санкт-Петербурге, весной 2015 г. стал гендиректором Новосибирского академического театра оперы и балета. Стал гендиректором МХАТ им. М. Горького 27 октября 2021 г.

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