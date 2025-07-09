К директору МХАТ Владимиру Кехману пришли с обыском

Кехман родился 9 февраля 1968 г. в Куйбышеве (Самара). В 1989 г. окончил факультет иностранных языков Самарского государственного педагогического университета, а в 2009 г. – продюсерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2007 г. был гендиректором Михайловского театра в Санкт-Петербурге, весной 2015 г. стал гендиректором Новосибирского академического театра оперы и балета. Стал гендиректором МХАТ им. М. Горького 27 октября 2021 г.