К директору МХАТ Владимиру Кехману пришли с обыском
В Подмосковье сотрудники Следственного комитета утром 9 июля провели обыски по месту жительства генерального директора МХАТ им. Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана. Об этом сообщили «Фонтанка» и «Известия».
По данным «Фонтанки», обыск был проведен сразу после возвращения Кехмана из-за границы. Оперативные мероприятия проводились по делу о растрате в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 160 УК РФ) и связаны с контрактами по реконструкции старой сцены театра. Их должны закончить в октябре 2025 г.
«Известия» пишут, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам ФСБ. Собеседник издания уточнил, что Кехман не задержан, он приглашен в ведомство в качестве свидетеля. По делу проходят несколько неустановленных лиц.
Кехман родился 9 февраля 1968 г. в Куйбышеве (Самара). В 1989 г. окончил факультет иностранных языков Самарского государственного педагогического университета, а в 2009 г. – продюсерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2007 г. был гендиректором Михайловского театра в Санкт-Петербурге, весной 2015 г. стал гендиректором Новосибирского академического театра оперы и балета. Стал гендиректором МХАТ им. М. Горького 27 октября 2021 г.