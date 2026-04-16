Главная / Общество /

Суд арестовал замгендиректора МХАТа имени Горького за растрату

Ведомости

Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора МХАТа имени Горького Артура Гезерова, обвиняемого в растрате. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Фигурант будет находиться под стражей до 8 июня.

В июле 2025 г. Следственный комитет предъявил тогда еще генеральному директору МХАТа Владимиру Кехману обвинение в особо крупной растрате. После допроса следствие отпустило его под подписку о невыезде. По инкриминируемой ему ч. 4 ст. 160 УК предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

По данным ТАСС, у Кехмана есть задолженность по неоплаченным кредитам, превышающая 17,8 млрд руб. В отношении Кехмана открыто восемь исполнительных производств, из которых шесть касаются задолженности по кредитным платежам (кроме ипотеки) и два – по исполнительному делу.

