В России введут устный экзамен по истории для девятиклассников с 2027–2028 года

«Принято решение о введении устного экзамена по истории для девятых классов перед основным государственным экзаменом, это единый устный экзамен для всех школьников. <...> Учебный план будет введен с 2027–2028 учебного года, поэтому есть план подготовки учителей, школьников для устного экзамена по истории», – сказал глава Минпросвещения (цитата по ТАСС).