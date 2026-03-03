Газета
В России введут устный экзамен по истории для девятиклассников с 2027–2028 года

Ведомости

Девятиклассники с 2027–2028 учебного года начнут сдавать устный экзамен по истории перед ОГЭ, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе заседания Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

«Принято решение о введении устного экзамена по истории для девятых классов перед основным государственным экзаменом, это единый устный экзамен для всех школьников. <...> Учебный план будет введен с 2027–2028 учебного года, поэтому есть план подготовки учителей, школьников для устного экзамена по истории», – сказал глава Минпросвещения (цитата по ТАСС).

Кравцов напомнил о введении исторического сочинения в ЕГЭ. Он отметил. что устный экзамен для учеников девятых классов станет дополнением общей проверки знаний. По словам министра, тестирование будет проводиться в форме допуска к ГИА в период с января по апрель. 

18 февраля глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что самыми востребованными предметами на Едином государственном экзамене в 2026 г. стали обществознание, информатика и биология. В пятерку также вошли физика и химия. При этом количество и доля выпускников, выбравших эти дисциплины, превышают показатели 2025 г.

