В России введут устный экзамен по истории для девятиклассников с 2027–2028 года
Девятиклассники с 2027–2028 учебного года начнут сдавать устный экзамен по истории перед ОГЭ, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе заседания Межведомственной комиссии по историческому просвещению.
«Принято решение о введении устного экзамена по истории для девятых классов перед основным государственным экзаменом, это единый устный экзамен для всех школьников. <...> Учебный план будет введен с 2027–2028 учебного года, поэтому есть план подготовки учителей, школьников для устного экзамена по истории», – сказал глава Минпросвещения (цитата по ТАСС).
Кравцов напомнил о введении исторического сочинения в ЕГЭ. Он отметил. что устный экзамен для учеников девятых классов станет дополнением общей проверки знаний. По словам министра, тестирование будет проводиться в форме допуска к ГИА в период с января по апрель.
18 февраля глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что самыми востребованными предметами на Едином государственном экзамене в 2026 г. стали обществознание, информатика и биология. В пятерку также вошли физика и химия. При этом количество и доля выпускников, выбравших эти дисциплины, превышают показатели 2025 г.