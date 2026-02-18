Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ
Самыми востребованными предметами на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2026 г. стали обществознание, информатика и биология. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передают «РИА Новости».
По его словам, обществознание намерены сдавать 296 447 человек – это 39,7% участников. Второе место по популярности заняла информатика (21,7%), третье – биология (20,3%).
В первую пятерку также вошли физика и химия. При этом количество и доля выпускников, выбравших эти дисциплины, превышают показатели 2025 г.
Музаев отметил рост интереса к профильной математике. Этот экзамен выбрали 34 000 человек, что на 10% больше, чем годом ранее.
Всего сдавать ЕГЭ в 2026 г. планируют 745 458 человек, из них почти 665 000 – выпускники текущего года. Существенных изменений в процедуре проведения экзамена, по словам главы ведомства, не предусмотрено.
Основной период ЕГЭ стартует 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. 4 июня пройдет экзамен по русскому языку, 8 июня – по математике базового и профильного уровней, 11 июня – по обществознанию и физике.
15 июня выпускники будут сдавать биологию, географию и письменную часть экзамена по иностранным языкам. 18 и 19 июня запланированы информатика и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
16 февраля стало известно, что Рособрнадзор подготовил приказ об изменениях в расписании ЕГЭ-2026 для приграничных регионов. Курская и Белгородская области получат два дополнительных дня для сдачи обязательных экзаменов.