Росборнадзор подготовил приказ о дополнительных днях ЕГЭ в приграничье

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026 г. будет продлен особый формат проведения государственной итоговой аттестации. Решение принято для обеспечения безопасности учеников и педагогов. Выпускники могут выбрать сдавать ОГЭ или ЕГЭ или получить аттестат по итогам промежуточной аттестации.