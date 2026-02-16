Росборнадзор подготовил приказ о дополнительных днях ЕГЭ в приграничье
Рособрнадзор подготовил приказ об изменениях в расписании ЕГЭ-2026 для приграничных регионов. Курская и Белгородская области получат два дополнительных дня для сдачи обязательных экзаменов, говорится в презентации к выступлению главы ведомства Анзора Музаева на заседании комитета Госдумы по просвещению, пишет ТАСС.
В презентации указано, что 5 июня станет дополнительным днем сдачи ЕГЭ по русскому языку, а 9 июня – по математике (базового и профильного уровней).
Основной период ЕГЭ в 2026 г. стартует 1 июня: русский язык по всей стране запланирован на 4 июня, математика – на 8 июня.
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026 г. будет продлен особый формат проведения государственной итоговой аттестации. Решение принято для обеспечения безопасности учеников и педагогов. Выпускники могут выбрать сдавать ОГЭ или ЕГЭ или получить аттестат по итогам промежуточной аттестации.