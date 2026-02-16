Кравцов сообщил о продлении особого режима сдачи ЕГЭ в приграничных областях

В апреле 2024 г. школьникам из новых регионов, Белгородской, Курской и Брянской областей разрешили не сдавать ЕГЭ. В список школ, где не проводилось государственной итоговой аттестации (ГИА), т. е. ОГЭ и ЕГЭ, были включены 284 учебных заведения (более половины от общего числа школ в регионе) из Белгородской, 40 (10%) из Брянской и все 434 школы из Курской области. Каждый вуз получил возможность определить самостоятельно порядок проведения вступительных экзаменов.