Кравцов сообщил о продлении особого режима сдачи ЕГЭ в приграничных областях

Ведомости

Особый формат проведения государственной итоговой аттестации будет продлен в Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026 г. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава ведомства отметил, что в приграничных регионах сохраняется неспокойная ситуация. Решение принято для обеспечения безопасности учеников и педагогов.

По словам Кравцова, выпускники могут выбрать сдавать ОГЭ или ЕГЭ или получить аттестат по итогам промежуточной аттестации.

«Такой формат будет доступен для всех школ приграничных регионов, которые войдут в приказ, утверждающий список школ, для которых будет сделано исключение», – сказал Кравцов.

В феврале 2025 г. губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об упрощенной системе сдачи выпускных экзаменов для учеников 9-х и 11-х классов.

В апреле 2024 г. школьникам из новых регионов, Белгородской, Курской и Брянской областей разрешили не сдавать ЕГЭ. В список школ, где не проводилось государственной итоговой аттестации (ГИА), т. е. ОГЭ и ЕГЭ, были включены 284 учебных заведения (более половины от общего числа школ в регионе) из Белгородской, 40 (10%) из Брянской и все 434 школы из Курской области. Каждый вуз получил возможность определить самостоятельно порядок проведения вступительных экзаменов.

В некоторых районах Белгородской, Курской и Брянской областей в 2023 г. также не проводились ОГЭ и ЕГЭ. Тогда был утвержден список школ, где было сделано это исключение.

