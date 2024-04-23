Школьникам из приграничных регионов снова разрешили не сдавать ЕГЭ

Год назад в некоторых районах Белгородской, Курской и Брянской областей также не проводили государственную итоговую аттестацию (ГИА), т. е. ОГЭ и ЕГЭ. Тогда министерство утвердило список школ, где было сделано это исключение. В него вошли 284 учебных заведения Белгородской области, 16 – Брянской и 113 – Курской. В новом приказе Минпросвещения таких школ стало больше и в него вошли 284 (более половины от общего числа школ в регионе) школы из Белгородской, 40 (10%) из Брянской и все 434 школы из Курской области.