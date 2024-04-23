Школьникам из приграничных регионов снова разрешили не сдавать ЕГЭ

Школьникам из приграничных регионов снова разрешили не сдавать ЕГЭВыпускники новых регионов, Брянской, Курской и Белгородской областей будут поступать в вузы по результатам вступительных испытаний
Такое решение зафиксировано в приказе министерства, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Каждому вузу при этом дана возможность определить самостоятельно порядок проведения вступительных экзаменов.
Год назад в некоторых районах Белгородской, Курской и Брянской областей также не проводили государственную итоговую аттестацию (ГИА), т. е. ОГЭ и ЕГЭ. Тогда министерство утвердило список школ, где было сделано это исключение. В него вошли 284 учебных заведения Белгородской области, 16 – Брянской и 113 – Курской. В новом приказе Минпросвещения таких школ стало больше и в него вошли 284 (более половины от общего числа школ в регионе) школы из Белгородской, 40 (10%) из Брянской и все 434 школы из Курской области.
Что касается новых регионов, Минпросвещения и Рособрнадзор еще 22 марта 2023 г. утвердили порядок проведения ГИА для школьников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до 2025–2026 учебного года включительно. Выпускники одиннадцатых классов смогут получить аттестат без написания итогового сочинения по результатам промежуточной аттестации либо по результатам ЕГЭ, сдавать который они могут по своему желанию.
18 апреля уже этого года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в прямом эфире на своей странице VK объявил, что обучение в очном формате не будет проводиться в небезопасных районах и округах региона до конца мая. Дистанционный формат введен в школах Белгорода, в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, Грайворонском, Шебекинском, Валуйском городских округах и двух населенных пунктах в Корочанском районе – Мелихове и Дальней Игуменке. О возможности пройти ГИА в форме промежуточной аттестации сообщил 22 апреля и губернатор Курской области Роман Старовойт. В своем Telegram-канале он заявил, у одиннадцатиклассников остается возможность сдать ЕГЭ по их желанию для представления результатов в вузы.
1 ноября 2023 г. в интервью «Известиям» Гладков заявил, что ЕГЭ пройдет в 2024 г. в Белгородской области в плановом режиме. «Надеюсь, того, что происходило в прошлом [учебном] году, не потребуется, но, опять же, это зависит от оперативной обстановки, будем в зависимости от этого решения принимать», – отметил Гладков. При этом он добавил, что большая часть детей отказались от каких-либо послаблений.
Ответственный секретарь приемной комиссии Белгородского аграрного университета сообщила «Ведомостям», что в 2023 г. возможностью сдать вступительные экзамены вместо ЕГЭ воспользовались более 60 человек, восемь из них – в формате собеседования. В этом году университет предоставит абитуриентам приграничных школ аналогичную возможность, добавила она. В РУДН в 2023 г. на первый курс было зачислено 75 человек из Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщил представитель пресс-службы вуза. 73 абитуриента для поступления предоставили результаты ЕГЭ, еще два – прошли собеседование в качестве вступительного испытания.
После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Брянской области, Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Курской, Белгородской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. Региональные и местные органы власти могут проводить отдельные мероприятия по территориальной обороне, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме того, органы власти получают полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.