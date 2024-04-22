В России утвердили новое расписание ЕГЭ-2024

Кроме того, изменились даты сдачи экзаменов и в основной период. Теперь экзамен по физике пройдет 4 июня (ранее 10 июня), а устная часть по иностранным языкам – 7 и 8 июня (вместо 17 и 18 июня). Экзамены по истории, биологии и письменную часть по иностранным языкам перенесли на 11 июня. Согласно предыдущей версии расписания, школьники должны были сдавать историю 10 июня, а биологию и вторую часть по иностранному языку – 13 июня.