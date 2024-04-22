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В России утвердили новое расписание ЕГЭ-2024

Ведомости

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор представили новое расписание ЕГЭ с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании. Приказ об этом опубликован на портале правовой информации.

Так, 4 июля у выпускников будет возможность пересдать информатику, обществознание, русский язык, физику, химию и письменную часть экзамена по иностранным языкам. 5 июля состоится еще одна попытка сдачи ЕГЭ по биологии, географии, математике (обоих уровней), истории, литературе и устной части по иностранным языкам.

Кроме того, изменились даты сдачи экзаменов и в основной период. Теперь экзамен по физике пройдет 4 июня (ранее 10 июня), а устная часть по иностранным языкам – 7 и 8 июня (вместо 17 и 18 июня). Экзамены по истории, биологии и письменную часть по иностранным языкам перенесли на 11 июня. Согласно предыдущей версии расписания, школьники должны были сдавать историю 10 июня, а биологию и вторую часть по иностранному языку – 13 июня.

Даты проведения остальных экзаменов не изменились. До конца мая выпускники напишут ЕГЭ по географии, литературе и химии (23 мая), русскому языку (28 мая) и математике обоих уровней (31 мая). 4 июня состоятся экзамены по физике и обществознанию, 7 и 8 июня, помимо устной части по иностранным языкам, пройдет ЕГЭ по информатике.

29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать возможность выпускникам на выбор пересдавать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузах, чтобы школьники успели подать документы с учетом пересдачи. В начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал два дня для пересдачи одного из предметов в этом году – 4 и 5 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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