В России утвердили новое расписание ЕГЭ-2024
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор представили новое расписание ЕГЭ с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании. Приказ об этом опубликован на портале правовой информации.
Так, 4 июля у выпускников будет возможность пересдать информатику, обществознание, русский язык, физику, химию и письменную часть экзамена по иностранным языкам. 5 июля состоится еще одна попытка сдачи ЕГЭ по биологии, географии, математике (обоих уровней), истории, литературе и устной части по иностранным языкам.
Кроме того, изменились даты сдачи экзаменов и в основной период. Теперь экзамен по физике пройдет 4 июня (ранее 10 июня), а устная часть по иностранным языкам – 7 и 8 июня (вместо 17 и 18 июня). Экзамены по истории, биологии и письменную часть по иностранным языкам перенесли на 11 июня. Согласно предыдущей версии расписания, школьники должны были сдавать историю 10 июня, а биологию и вторую часть по иностранному языку – 13 июня.
Даты проведения остальных экзаменов не изменились. До конца мая выпускники напишут ЕГЭ по географии, литературе и химии (23 мая), русскому языку (28 мая) и математике обоих уровней (31 мая). 4 июня состоятся экзамены по физике и обществознанию, 7 и 8 июня, помимо устной части по иностранным языкам, пройдет ЕГЭ по информатике.
29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать возможность выпускникам на выбор пересдавать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузах, чтобы школьники успели подать документы с учетом пересдачи. В начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал два дня для пересдачи одного из предметов в этом году – 4 и 5 июля.