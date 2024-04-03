Мишустин объявил даты пересдачи ЕГЭ-2024

Согласно актуальному расписанию, досрочный период ЕГЭ пройдет с 22 марта по 22 апреля, основной – с 23 мая по 1 июля, включая резервный период с 20 июня по 1 июля и дополнительный с 4 по 23 сентября. В досрочный период сдавать ЕГЭ могут военные, спортсмены, а также школьники с уважительной причиной. Например, дети с проблемами со здоровьем. В основной период экзамен сдает большинство выпускников 11-х классов. Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в резервные сроки основного периода. Сдать экзамены в дополнительный срок могут только те выпускники, которые не сдали обязательные предметы – русский и математику – и не получили аттестат.