Мишустин объявил даты пересдачи ЕГЭ-2024
Пересдача одного из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы состоится 4 и 5 июля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. Трансляция велась на сайте нижней палаты.
«4, 5 июля – это два дня, которые будут днями пересдачи. Ребята волнуются, все бывает в этой жизни. Если просто из-за волнения ребенок не сделал работу качественно – может поставить крест на его судьбе, на его карьере. Поэтому это важнейшее решение», – отметил премьер.
29 февраля президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил предусмотреть возможность по выбору самого ученика пересдавать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузах, чтобы школьники успели подать документы с учетом пересдачи. 12 марта стало известно, что ученики, сдающие ЕГЭ досрочно, не смогут пересдать экзамен до конца приемной кампании. В Рособрнадзоре объяснили, что необходимо внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, это может быть сделано в основной период.
Согласно актуальному расписанию, досрочный период ЕГЭ пройдет с 22 марта по 22 апреля, основной – с 23 мая по 1 июля, включая резервный период с 20 июня по 1 июля и дополнительный с 4 по 23 сентября. В досрочный период сдавать ЕГЭ могут военные, спортсмены, а также школьники с уважительной причиной. Например, дети с проблемами со здоровьем. В основной период экзамен сдает большинство выпускников 11-х классов. Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в резервные сроки основного периода. Сдать экзамены в дополнительный срок могут только те выпускники, которые не сдали обязательные предметы – русский и математику – и не получили аттестат.