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Мишустин объявил даты пересдачи ЕГЭ-2024

Ведомости

Пересдача одного из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы состоится 4 и 5 июля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. Трансляция велась на сайте нижней палаты.

«4, 5 июля – это два дня, которые будут днями пересдачи. Ребята волнуются, все бывает в этой жизни. Если просто из-за волнения ребенок не сделал работу качественно – может поставить крест на его судьбе, на его карьере. Поэтому это важнейшее решение», – отметил премьер.

29 февраля президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил предусмотреть возможность по выбору самого ученика пересдавать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузах, чтобы школьники успели подать документы с учетом пересдачи. 12 марта стало известно, что ученики, сдающие ЕГЭ досрочно, не смогут пересдать экзамен до конца приемной кампании. В Рособрнадзоре объяснили, что необходимо внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, это может быть сделано в основной период.

Согласно актуальному расписанию, досрочный период ЕГЭ пройдет с 22 марта по 22 апреля, основной – с 23 мая по 1 июля, включая резервный период с 20 июня по 1 июля и дополнительный с 4 по 23 сентября. В досрочный период сдавать ЕГЭ могут военные, спортсмены, а также школьники с уважительной причиной. Например, дети с проблемами со здоровьем. В основной период экзамен сдает большинство выпускников 11-х классов. Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в резервные сроки основного периода. Сдать экзамены в дополнительный срок могут только те выпускники, которые не сдали обязательные предметы – русский и математику – и не получили аттестат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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