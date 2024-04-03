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Мишустин предостерег от резких изменений правил ЕГЭ

Ведомости

Резко менять правила Единого государственного экзамена (ЕГЭ) было бы опасно, система образования нуждается в осторожном и поступательном совершенствовании. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

Глава правительства поддержал инициативы по повышению качества обучения специалистов, но призвал не менять резко правила экзаменов, в том числе ЕГЭ, поскольку это может быть «очень опасно».

«Надеюсь, вместе мы не просто реформируем систему высшего образования и специалитета, а создадим ту саму систему образования, которой гордились и, в общем, выпускниками которой, наверное, большинство из нас в зале является», – добавил он.

В 2023 г. неоднократно звучали призывы отменить ЕГЭ. В частности, экзамен регулярно критикует заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. В марте 2023 г. он говорил, что чем раньше начнется дискуссия об отмене ЕГЭ, «тем лучше». 15 марта 2023 г. Мишустин на встрече с депутатами партии «Справедливая Россия – За правду» также призывал «все серьезно взвесить» перед тем как принимать какие-либо решения, которые касаются возможной отмены ЕГЭ.

В декабре прошлого года руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ стал объективным, необходимости в его отмене нет. Музаев отметил, что призывы отменить ЕГЭ звучат регулярно с момента его введения. По его словам, «форменное безобразие» в виде утечек и списывания происходило на экзамене до 2013 г., но с 2013-2014 гг. утечек зафиксировано не было.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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