Мишустин предостерег от резких изменений правил ЕГЭ

В декабре прошлого года руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ стал объективным, необходимости в его отмене нет. Музаев отметил, что призывы отменить ЕГЭ звучат регулярно с момента его введения. По его словам, «форменное безобразие» в виде утечек и списывания происходило на экзамене до 2013 г., но с 2013-2014 гг. утечек зафиксировано не было.