Мишустин предостерег от резких изменений правил ЕГЭ
Резко менять правила Единого государственного экзамена (ЕГЭ) было бы опасно, система образования нуждается в осторожном и поступательном совершенствовании. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.
Глава правительства поддержал инициативы по повышению качества обучения специалистов, но призвал не менять резко правила экзаменов, в том числе ЕГЭ, поскольку это может быть «очень опасно».
«Надеюсь, вместе мы не просто реформируем систему высшего образования и специалитета, а создадим ту саму систему образования, которой гордились и, в общем, выпускниками которой, наверное, большинство из нас в зале является», – добавил он.
В 2023 г. неоднократно звучали призывы отменить ЕГЭ. В частности, экзамен регулярно критикует заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. В марте 2023 г. он говорил, что чем раньше начнется дискуссия об отмене ЕГЭ, «тем лучше». 15 марта 2023 г. Мишустин на встрече с депутатами партии «Справедливая Россия – За правду» также призывал «все серьезно взвесить» перед тем как принимать какие-либо решения, которые касаются возможной отмены ЕГЭ.
В декабре прошлого года руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ стал объективным, необходимости в его отмене нет. Музаев отметил, что призывы отменить ЕГЭ звучат регулярно с момента его введения. По его словам, «форменное безобразие» в виде утечек и списывания происходило на экзамене до 2013 г., но с 2013-2014 гг. утечек зафиксировано не было.