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Мишустин призвал все серьезно взвесить перед принятием решения о судьбе ЕГЭ

Ведомости

Перед тем как принимать какие-либо решения, которые касаются возможной отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимо все серьезно взвесить. Такое мнение выразил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии «Справедливая Россия – За правду».

На этой встрече лидер фракции Сергей Миронов предложил отменить ЕГЭ в России.

«Насчет отмены ЕГЭ или каких-то других вещей надо все серьезно взвесить. Здесь и плюсы, и минусы надо посмотреть, но абсолютно точно сегодня требования к новым специальностям, технологиям должны быть реализованы в поправках к нормативным актам, чтобы дать специалисту возможность правильно и нормально отучиться, получить классное образование и быть востребованным в отрасли», – высказался на этот счет Мишустин, чьи слова передает пресс-служба кабмина.

Согласно ранее представленным результатам опроса сервиса SuperJob, две трети россиян (66%) считают, что ЕГЭ необходимо отменить. При этом только 16% поддерживают проведение ЕГЭ в качестве альтернативы традиционному способу проведения экзамена. Среди тех, кто поддерживает ЕГЭ, чаще всего встречаются молодые люди до 24 лет (32% против 10% среди тех, кто старше 45 лет). Вместе с тем каждый третий педагог выступает в поддержку ЕГЭ (34%) и две трети – против (63%).

10 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что тему отмены ЕГЭ нужно обсуждать и «чем раньше оно начнется, тем лучше». О том, что необходимость отмены ЕГЭ обсуждается, Толстой говорил еще 3 марта. Ранее также депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил вице-премьера Татьяну Голикову дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ, а также обсудить с парламентариями, «неравнодушными экспертами, профессурой России» возможность создания «действительно смысловых изменений в системе образования»

В то же время 7 марта глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что вопрос об отмене ЕГЭ не обсуждается. По его словам, подобных запросов нет ни от учителей, ни от министерств. Он также ранее заявлял, что отмена ЕГЭ в России из-за выхода из Болонской системы не обсуждается.

Ранее по теме: В Госдуме призвали обсудить отмену ЕГЭ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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