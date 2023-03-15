Мишустин призвал все серьезно взвесить перед принятием решения о судьбе ЕГЭ
Перед тем как принимать какие-либо решения, которые касаются возможной отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимо все серьезно взвесить. Такое мнение выразил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии «Справедливая Россия – За правду».
На этой встрече лидер фракции Сергей Миронов предложил отменить ЕГЭ в России.
«Насчет отмены ЕГЭ или каких-то других вещей надо все серьезно взвесить. Здесь и плюсы, и минусы надо посмотреть, но абсолютно точно сегодня требования к новым специальностям, технологиям должны быть реализованы в поправках к нормативным актам, чтобы дать специалисту возможность правильно и нормально отучиться, получить классное образование и быть востребованным в отрасли», – высказался на этот счет Мишустин, чьи слова передает пресс-служба кабмина.
Согласно ранее представленным результатам опроса сервиса SuperJob, две трети россиян (66%) считают, что ЕГЭ необходимо отменить. При этом только 16% поддерживают проведение ЕГЭ в качестве альтернативы традиционному способу проведения экзамена. Среди тех, кто поддерживает ЕГЭ, чаще всего встречаются молодые люди до 24 лет (32% против 10% среди тех, кто старше 45 лет). Вместе с тем каждый третий педагог выступает в поддержку ЕГЭ (34%) и две трети – против (63%).
10 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что тему отмены ЕГЭ нужно обсуждать и «чем раньше оно начнется, тем лучше». О том, что необходимость отмены ЕГЭ обсуждается, Толстой говорил еще 3 марта. Ранее также депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил вице-премьера Татьяну Голикову дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ, а также обсудить с парламентариями, «неравнодушными экспертами, профессурой России» возможность создания «действительно смысловых изменений в системе образования»