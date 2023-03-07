Глава Рособрнадзора опроверг обсуждение вопроса об отмене ЕГЭ

Ранее депутат Государственной думы Султан Хамзаев попросил вице-премьера Татьяну Голикову дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ, а также обсудить с парламентариями изменения в системе образования. Также вице-спикер Госдумы Петр Толстой говорил, что необходимость отмены ЕГЭ обсуждается. Причем до этого Музаев уже заявлял, что отмена ЕГЭ в России из-за выхода из Болонской системы не обсуждается.