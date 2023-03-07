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Глава Рособрнадзора опроверг обсуждение вопроса об отмене ЕГЭ

Ведомости

Вопрос об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не обсуждается, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишут «РИА Новости». По его словам, подобных запросов нет ни от учителей, ни от министерств.

«Вопрос не обсуждается. Запросов нет ни от учителей, ни от министерств», – заявил он. Музаев напомнил, что в новых регионах до 2026 г. будет выбор – сдавать ЕГЭ или нет.

Ранее депутат Государственной думы Султан Хамзаев попросил вице-премьера Татьяну Голикову дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ, а также обсудить с парламентариями изменения в системе образования. Также вице-спикер Госдумы Петр Толстой говорил, что необходимость отмены ЕГЭ обсуждается. Причем до этого Музаев уже заявлял, что отмена ЕГЭ в России из-за выхода из Болонской системы не обсуждается.

В конце февраля первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что «Единая Россия» предложила ввести в приграничных регионах, которые подвергаются обстрелам со стороны Украины, особый порядок проведения государственной итоговой аттестации в школах. Законопроект, который устанавливает такой порядок, внесен в Государственную думу, уточнял он.

Ранее по теме: В обстреливаемых регионах могут ввести особый порядок аттестации в школах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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