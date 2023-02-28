В обстреливаемых регионах могут ввести особый порядок аттестации в школах

«Единая Россия» предлагает установить в приграничных регионах, подвергающихся обстрелам ВСУ, в этом году особый порядок государственной итоговой аттестации в школах, а также поступления выпускников из этих регионов в вузы – аналогично тому, как это будет организовано в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках», – написал он в своем Telegram-канале.