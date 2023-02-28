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В обстреливаемых регионах могут ввести особый порядок аттестации в школах

Ведомости

«Единая Россия» предложила ввести в приграничных регионах, которые подвергаются обстрелам со стороны Украины, особый порядок проведения государственной итоговой аттестации в школах, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Единая Россия» предлагает установить в приграничных регионах, подвергающихся обстрелам ВСУ, в этом году особый порядок государственной итоговой аттестации в школах, а также поступления выпускников из этих регионов в вузы – аналогично тому, как это будет организовано в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках», – написал он в своем Telegram-канале.

Законопроект, который устанавливает такой порядок, внесен в Государственную думу, сообщил Турчак.

Секретарь генсовета «Единой России» подчеркнул, что в условиях, «когда линия фронта находится совсем недалеко», российские власти должны прежде всего думать о безопасности детей. «Поэтому проводить ЕГЭ в приграничных регионах в привычном виде пока считаем нецелесообразным», – написал он.

Турчак добавил, что перечень учебных заведений и регионов, где будут действовать такие нормы, определит правительство.

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1 февраля президент России Владимир Путин на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций, заявил, что российские приграничные регионы не должны подвергаться обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. Он призвал Министерство обороны принять меры для того, чтобы предотвратить обстрелы.

Президент также неоднократно указывал на то, что ответная реакция на удары Украины по территории России будет жестокой. В начале февраля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что ответ Москвы на удары Украины «с разрешения США» по Крыму или вглубь страны «может быть любым». «Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным», – сказал он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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