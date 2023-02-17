Выпускники школ в новых регионах смогут в 2023 году получить аттестат без экзаменов
В 2023 г. выпускники 9-х и 11-х классов в новых регионах России смогут получить аттестат без сдачи экзаменов, а по результатам промежуточных оценок, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
«Девятиклассники из новых субъектов России в 2023 году получат аттестат по результатам промежуточной аттестации. <...> Участники ГИА-11 из новых регионов также смогут в 2022/2023 учебном году получить аттестат по результатам промежуточной аттестации, либо по результатам ЕГЭ, сдавать который они могут по своему желанию», – говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе Рособрнадзора добавили, что выпускники 9-х классов допускаются в 2022/2023 учебном году к государственной итоговой аттестации (ГИА) без прохождения итогового собеседования по русскому языку, а 11-х – без написания итогового сочинения.
В сообщении ведомства сказано, что в 2023/2024 учебном году ГИА для девятиклассников будет проведена в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по двум обязательным предметам. Это русский язык и математика. В 2024-2026 гг. они уже будут сдавать ОГЭ или ГВЭ (по их выбору) по четырем предметам – двум обязательным и двум по выбору.
В 2023/2024 – 2025/2026 учебных годах выпускники 11-х классов из новых регионов буду сдавать ЕГЭ или ГВЭ (по своему выбору) по двум обязательным предметам.
30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.