Выпускники школ в новых регионах смогут в 2023 году получить аттестат без экзаменов

В сообщении ведомства сказано, что в 2023/2024 учебном году ГИА для девятиклассников будет проведена в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по двум обязательным предметам. Это русский язык и математика. В 2024-2026 гг. они уже будут сдавать ОГЭ или ГВЭ (по их выбору) по четырем предметам – двум обязательным и двум по выбору.