В Госдуме призвали обсудить отмену ЕГЭ

10 марта сервис по поиску работы SuperJob провел опрос об отмене экзамена, в котором участвовало 1600 россиян старше 18 лет. Согласно данным сервиса, 66% опрошенных выступили за отмену ЕГЭ, в то же время 16% поддерживают проведение экзамена. Среди опрошенных более 30% педагогов выступает за проведение ЕГЭ, а среди граждан до 24 лет – 32%.