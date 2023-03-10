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Общество

В Госдуме призвали обсудить отмену ЕГЭ

Ведомости

Тему отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно обсуждать и «чем раньше оно начнется, тем лучше», заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале.

«На практике недостатков оказалось много больше, чем достоинств. Попытка отрицать, что это часть так называемых реформ образования, принесших Болонскую систему несбывшихся надежд в Россию, – не более чем попытка чиновников ничего не менять», – говорится в сообщении.

Толстой считает, что изменение системы нужно, т.к. это является волей большинства избирателей. Согласно опросам, за отмену ЕГЭ выступают 2/3 граждан России, а среди родителей выпускников эта цифра достигает 76%, подчеркнул вице-спикер.

Ранее об отмене ЕГЭ также высказался депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены экзамена и обсудить с парламентариями, «неравнодушными экспертами, профессурой России» возможность создания «действительно смысловых изменений» в системе образования.

7 марта руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что вопрос об отмене ЕГЭ не обсуждается. Он подчеркнул, что таких запросов нет ни от учителей, ни от министерств.

10 марта сервис по поиску работы SuperJob провел опрос об отмене экзамена, в котором участвовало 1600 россиян старше 18 лет. Согласно данным сервиса, 66% опрошенных выступили за отмену ЕГЭ, в то же время 16% поддерживают проведение экзамена. Среди опрошенных более 30% педагогов выступает за проведение ЕГЭ, а среди граждан до 24 лет – 32%.

Ранее по теме: Две трети опрошенных россиян выступили за отмену ЕГЭ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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