Две трети опрошенных россиян выступили за отмену ЕГЭ
Две трети россиян (66%) считают, что ЕГЭ необходимо отменить, следует из результатов опроса сервиса SuperJob. В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет из всех регионов России.
При этом только 16% поддерживают проведение ЕГЭ в качестве альтернативы традиционному способу проведения экзамена. «По их наблюдениям, введение унифицированного тестирования резко снизило уровень коррупции при поступлении в вузы и сделало высшее образование более доступным для школьников из регионов», – сказано в сообщении.
Среди тех, кто поддерживают ЕГЭ, чаще всего встречаются молодые люди до 24 лет (32% против 10% среди тех, кто старше 45 лет). Вместе с тем каждый третий педагог выступает в поддержку ЕГЭ (34%) и две трети – против (63%).
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что сейчас вопрос отмены ЕГЭ не стоит в повестке. По его словам, об этом не просили ни учителя, ни министерства.