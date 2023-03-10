Две трети опрошенных россиян выступили за отмену ЕГЭ

Среди тех, кто поддерживают ЕГЭ, чаще всего встречаются молодые люди до 24 лет (32% против 10% среди тех, кто старше 45 лет). Вместе с тем каждый третий педагог выступает в поддержку ЕГЭ (34%) и две трети – против (63%).