Россия в январе – сентябре почти вдвое увеличила отгрузки угля во Вьетнам

Экспорт российского угля во Вьетнам в январе – сентябре 2026 г. увеличился в 1,9 раза по сравнению с показателем того же периода прошлого года и достиг 9,9 млн т. Об этом говорится в обзоре агентства Argus, с которым ознакомились «Ведомости». Рост поставок ускорился в середине года, отмечает агентство. В сентябре экспорт вырос в годовом выражении почти втрое до 1,2 млн т.