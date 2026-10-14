Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 484,5+5,08%CNY Бирж.12,541-0,18%IMOEX2 433,91+0,62%RTSI914,2+0,62%RGBI111,33+0,17%RGBITR767,19+0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Россия в январе – сентябре почти вдвое увеличила отгрузки угля во Вьетнам

Поставщики предлагают покупателям выгодные ценовые условия на фоне роста стоимости газа
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт российского угля во Вьетнам в январе – сентябре 2026 г. увеличился в 1,9 раза по сравнению с показателем того же периода прошлого года и достиг 9,9 млн т. Об этом говорится в обзоре агентства Argus, с которым ознакомились «Ведомости». Рост поставок ускорился в середине года, отмечает агентство. В сентябре экспорт вырос в годовом выражении почти втрое до 1,2 млн т.

По данным Argus, в этом году резко выросли поставки угля во Вьетнам через порт Шахтерск на Сахалине. В январе – сентябре они увеличились в 8 раз по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года до 2 млн т.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь