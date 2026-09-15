С 2024 года число многодетных семей в РФ выросло почти на 16%Это объясняется изменением правил их учета и статуса и расширением господдержки
Число многодетных семей в России выросло почти на 16% – с 2,6 млн в 2024 г. до 3,05 млн к сентябрю 2026 г. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Министерства труда и социальной защиты. Статистический учет численности многодетных семей ведется нарастающим итогом с 28 декабря 2024 г. – даты запуска федерального реестра многодетных семей. С января того же года по указу президента такой статус семей закреплен бессрочно при наличии трех и более детей.
По словам представителя министерства, на последовательный рост числа многодетных семей влияет ряд взаимосвязанных факторов. На федеральном уровне сложилась целостная система поддержки семей с детьми. Среди наиболее популярных решений – материнский капитал, единое пособие, выплата в размере 450 000 руб. на погашение ипотеки многодетным, ежегодная семейная выплата и другие меры в рамках нацпроекта «Семья».
С 2019 г. выплату до 450 000 руб. на погашение ипотечного долга оформили более 1 млн многодетных семей. Общий объем предоставленной господдержки составил 446,7 млрд руб., сообщила пресс-служба Министерства финансов в августе этого года. Чаще всего за федеральной субсидией обращались многодетные семьи из Московской области, Башкирии, Ингушетии, Свердловской области, Москвы, Челябинской области, Татарстана, Краснодарского края и Дагестана.
Региональные программы повышения рождаемости предусматривают в том числе меры, ориентированные на семьи с тремя и более детьми: это выплаты при рождении третьего и последующих детей, помощь в решении жилищного вопроса, продолжил представитель Минтруда. По абсолютному числу многодетных семей устойчивое лидерство удерживают Москва, Московская область и Краснодарский край, а также традиционно республики Северного Кавказа, добавил он.
Например, в Московской области с 2025 г. молодым семьям выплачивают 300 000 руб. при рождении третьего или последующего ребенка. Отдельные регионы увеличивают помощь многодетным семьям на погашение ипотеки. В восьми регионах Дальнего Востока при рождении третьего или последующих детей размер выплаты увеличен с 450 000 до 1 млн руб. Пилотный проект стартовал в Приморском крае в 2023 г., а впоследствии был расширен на другие субъекты: Чукотский АО, Магаданскую, Сахалинскую и Амурскую области, Камчатский, Хабаровский край и Еврейскую АО.
С 2025 г. 41 регион с низким уровнем рождаемости получает федеральное софинансирование дополнительных мер поддержки рождаемости. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено в общей сложности 12,5 млрд руб. ежегодно до 2030 г. Регионы самостоятельно выбирают меры поддержки, среди них – увеличение до 1 млн руб. выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей, а также компенсация молодым семьям расходов на аренду жилья: 50% после рождения первого ребенка и 75% – после рождения второго и последующих детей.
Рост числа многодетных семей связан не только с увеличением количества третьих и последующих родившихся детей, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. По его словам, сейчас высока численность женщин в той возрастной категории, в которой с высокой долей вероятности появляются третьи и последующие дети. Но основное расширение происходит прежде всего за счет того, что регионы получают возможность расширять категории семей, которые могут получить статус многодетной семьи. Например, за счет приемных семей, отметил Рыбальченко. Кроме того, статус многодетной семьи в России устанавливается бессрочно, хотя меры социальной поддержки предоставляются таким семьям при определенных условиях. С учетом того, что перед высшими должностными лицами регионов поставлена задача по росту рождаемости и поддержке многодетности, этот процесс будет продолжаться, полагает эксперт. При этом, по его мнению, расширение категорий многодетных семей должно сопровождаться унификацией мер поддержки.
Изменение числа многодетных семей в России в 2024–2026 гг. – это показатель, который требует внимательного прочтения и интерпретации, считает старший научный сотрудник центра ИНСАП Институт прикладных экономических исследований РАНХиГС Екатерина Ким. Кроме демографической составляющей значительную часть прироста объясняет статистический эффект, а именно изменение правил учета и присвоения статуса «многодетная семья». При этом важно отметить, что в ряде регионов наблюдается положительная динамика по третьим и последующим рождениям. К ним относятся Нижегородская, Вологодская, Курганская, Рязанская, Омская, Воронежская и Смоленская области, перечислила она. Это говорит о том, что меры поддержки многодетных семей, включая региональные выплаты при рождении третьего и последующих детей, начинают давать некоторые результаты. Но положительная динамика в отдельных регионах пока не переломила общий тренд: суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей по итогам 2025 г. составил 0,36 рождения на одну женщину, снизившись с 0,376 годом ранее, добавила она.