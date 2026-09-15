С 2024 года число многодетных семей в РФ выросло почти на 16%

Рост числа многодетных семей связан не только с увеличением количества третьих и последующих родившихся детей, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. По его словам, сейчас высока численность женщин в той возрастной категории, в которой с высокой долей вероятности появляются третьи и последующие дети. Но основное расширение происходит прежде всего за счет того, что регионы получают возможность расширять категории семей, которые могут получить статус многодетной семьи. Например, за счет приемных семей, отметил Рыбальченко. Кроме того, статус многодетной семьи в России устанавливается бессрочно, хотя меры социальной поддержки предоставляются таким семьям при определенных условиях. С учетом того, что перед высшими должностными лицами регионов поставлена задача по росту рождаемости и поддержке многодетности, этот процесс будет продолжаться, полагает эксперт. При этом, по его мнению, расширение категорий многодетных семей должно сопровождаться унификацией мер поддержки.